Una ruta en el desierto que tienta a ir a toda velocidad

En las horas no pico, la calzada tiene poca circulación, por lo que algunos aprovechan para pisar el acelerador peligrosamente a fondo. Muchos ciclistas la usan para entrenar. Omar Novoa

Adriano Calalesina

adrianoc@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Tres ciclistas entrenan cada dos días en la ruta, en el medio del desierto y el silencio. Van al borde de la banquina y se hacen señales de alerta por el tráfico a alta velocidad.

“No hay otro lugar para entrenar, esta es la mejor ruta”, dice un ciclista a este diario, al detenerse por el trabajo del fotógrafo.

La Autovía Norte se inauguró oficialmente hace dos años y su estructura de asfalto aún es “un billar”. Marca un contraste con la Ruta 7, llena de imperfecciones y pozos que hacen que el conductor se la pase manejando en zigzag.

Pero el buen estado de la calzada invita a muchos imprudentes a viajar a altas velocidades. Es una multitrocha de cuatro carriles, donde algunos aprovechan para “bajar tiempo” en las horas donde casi no hay flujo de tránsito.

Según indican los carteles, en los 27,5 kilómetros que tiene la autovía hay una máxima permitida de 110 kilómetros por hora, casi el doble de lo permitido en la Ruta 7. Pero cuesta respetar las señales.

Es que salvo los camiones de la industria petrolera y otros vehículos monitoreados por GPS, que deben cumplir un estricto protocolo de velocidad, son pocos los que respetan esos límites. Cruzarlos pueden llevar a cualquiera a la muerte en una mala maniobra.

En el camino a Plottier, por esta ruta, cualquiera desde Neuquén capital puede hacer todo el trayecto en 25 minutos, con la calzada despejada y a más de 140 kilómetros por hora. Pero la situación es distinta si se toma la Ruta 22, en plena hora pico de congestión vehicular, donde los conductores pueden llegar a tardar más de 45 minutos en manejar 15 kilómetros.

La Autovía Norte todavía no tiene un número asignado. Está bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad. Y a pesar del buen estado, aún faltan más cosas, como mejorar los accesos viales por la calle Conquistadores del Desierto, más iluminación y carteles de señalización.

“La Autovía Norte va a tener más flujo de tránsito a medida que se use el tercer puente. Estimamos que el flujo no va a variar mucho por ahora”. Luis Lazcano. Director de Vialidad Provincial

Un acceso que se llena de industrias

Servicios “al paso”

Desde que se inauguró la autovía, las casas de venta de comida al paso proliferaron a la vera de la calzada.

Un nuevo polo petrolero

Las compañías de servicios se instalan cada vez más en las tierras al costado de la autovía.

El tercer puente no va a aumentar el tráfico diario

El director de Vialidad Provincial, Luis Lazcano, estimó que una vez que se inaugure el tercer puente sobre el río Neuquén (y que conecte con la Autovía Norte), el tráfico diario no aumentará en forma drástica en la calzada.

“Tal vez va a tener más tránsito en la medida que se va a usar el tercer puente, que va a ser útil”, dijo el funcionario provincial.

Es que la conexión del tercer puente tiene un problema provisorio en la agilidad del tránsito: tendrá unos 15 kilómetros de dos vías (una para cada mano) y se estima que el tránsito se va a detener en ese tramo desde la provincia de Río Negro a la de Neuquén.

“Desde la rotonda de la Ruta 151 (en Río Negro) hasta la rotonda del tercer puente y desde ahí hasta la autovía serán tramos de dos manos. Son 15 kilómetros de mucha congestión. Por eso Vialidad Nacional está largando la licitación del cuarto puente”, indicó Lazcano a este diario.

El tercer puente podría inaugurarse en el segundo semestre de este año, según las estimaciones de Vialidad Nacional. Para cruzarlo desde Cipolletti, los automovilistas tendrán que dirigirse en dirección a Centenario, hasta que se termine el “rulo completo” sobre el Cañadón de las Cabras.

“Va a ser medio complicado para los que bajan a Neuquén. Van a tener que tomar la ruta camino a Centenario y doblar por la rotonda frente a la Comisaría 20”, añadió.

Una vez que se habilite el tercer puente, la Autovía Norte cambiará de jurisdicción. Pasará a manos del gobierno nacional y se llamará Ruta 22. Por otro lado, el tramo Neuquén-Plottier de la Ruta 22 será una suerte de avenida urbana que pasará a la provincia, para luego -según el proyecto- transferirla al Municipio neuquino.

3336 vehículos por día en promedio pasaban en 2014.

Fue en la explosión del desarrollo de Vaca Muerta, cuando la autovía norte no estaba habilitada en forma definitiva. De esa cantidad de vehículos, unos 3000 pasaban hacia la Ruta 7 con destino a los yacimientos. Las cifras casi no se han modificado durante este tiempo. Por la autovía circulan vehículos que acortan camino a Plottier y Senillosa y algunos camiones petroleros. Pero no supera los 35 mil vehículos por día de la 7.