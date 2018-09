Van a juicio porque no les dieron las escrituras de lotes

Se trata de un reclamo de beneficiarios de la cooperativa 127 Hectáreas en la segunda meseta, que adquirieron las tierras entre 2012 y 2015 y que exigen tanto a la cooperativa como a la Municipalidad que garanticen algunas obras de infraestructura y les den los títulos de las tierras.

“Queríamos llegar a un acuerdo pacifico, que nos entreguen lo que pagamos, pero parece que están queriendo que hagamos un reclamo legal, porque nos sentimos defraudados”, explicó Jorge Servin, uno de los beneficiarios.

Promesa incumplida

Hace un mes y medio los mismos vecinos hicieron el reclamo y la cooperativa que comanda Jorge Salas se había comprometido a entregar las escrituras en un plazo de dos meses. Sin embargo, según explicaron, aún no hay novedades de la entrega de los títulos. “Se nos dijo que había un interés político detrás del reclamo, pero quiero aclarar que todos somos gente laburante y que nos costó pagar cada peso porque, si no, nos daban de baja el loteo. Algunos alquilan y no pueden renovar”, dijo Romina D’Onofrio, otra de las beneficiarias de un lote.

Las escrituras se habían tramitado, según explicaron los vecinos, ante la inmobiliaria Marro de Neuquén capital. Dijeron que las pagaron, al igual que la tierra y los pilares de electricidad.

Servin dijo que está a la espera de una reunión con el intendente Esteban Cimolai, ya que no sólo son las escrituras sino la apertura de calles y los servicios que se necesitan en una de las etapas.

502 beneficiarios de la cooperativa en Centenario

Hay dos etapas en la meseta de Centenario. La primera tiene alumbrado público y parte del agua potable, y la segunda no tiene siquiera la traza de las calles en la segunda meseta.

LEÉ MÁS

Pagaron los lotes, pero no les dieron las escrituras

Siguen las largas colas para el loteo de la Cooperativa 127 Hectáreas