Velaba solo a su esposa y una ciudad lo acompañó

México. La imagen de un hombre solo en una sala funeraria, donde se ve el féretro sin flores de su esposa, conmovió a toda la ciudad de Saltillo, Coahuila, al noreste de México. El momento quedó capturado en una fotografía que difundió una usuaria de redes sociales de nombre Sandra Pineda. “Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café. Ni pan y ni una flor, me da tristeza”, escribió en Facebook con la fotografía de Ramón Cibrián Casas, quien velaba a su esposa María Asunción Esparza Martínez.