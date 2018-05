VocÃª me mata... O me deja vivito y copado

Es cierto que el equipo de Guillermo Barros Schelotto ya no depende de sí mismo para pasar, porque si el elenco donde juega Teófilo Gutiérrez gana en Brasil contra Palmeiras no tendrá valor lo que suceda en La Bombonera contra Alianza Lima, dentro de dos semanas.

Pero con todo lo que le está costando este tramo de la temporada, llegar con chances reales al último partido de la Libertadores en el semestre es algo para valorar.

No estuvo bien Boca en el estadio Metropolitano. A pesar de eso, se vio perjudicado por un mal arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano ,que en el amanecer del juego anuló un gol lícito de Pablo Pérez por supuesto agarrón en el área. Aún más grande fue su falla a los 33, cuando sancionó un penal inexistente de Barrios sobre la entrada de Marlon Piedrahita.

Luis Ruiz, protagonista de la noche, se hizo cargo de la situación, pero el arquero Agustín Rossi desvió el intento que dio en el palo, con tanta buena forunta para el delantero que le dio el rebote servido para la apertura del marcador.

En desventaja, Boca entró en confusión. Aturdido llegó al vestuario para el descanso en el que seguramente habrán quedado claras sus urgencias.

La última fecha se va a jugar el miércoles 16 de mayo desde las 21:45.

Lo empató rápido

Ligó el visitante en el arranque del complemento. Un tiro libre a pie cambiado en posición de centro cumplió con la teoría. Cristian Pavón apuntó fuerte al primer palo y Ruiz desvió con la cabeza en contra de su propia valla para el 1 a 1.

Allí se vio lo mejor del Xeneize en la noche, sobretodo manejando el ritmo en la mitad de cancha y jugando en campo rival.

La cuenta pendiente siempre fue su falta de audacia en los últimos metros, con un Carlos Tevez nuevamente ausente y un Pavón que no rindió lo que se esperaba de él en una finalísima.

Así, el punto no le fue quedando mal al visitante, que apeló a cambios en el pieza por pieza y buscó los minutos finales.

Rossi paralizó los corazones boquenses a dos del cierre, pifiando un cierre sencillo de Lisando Magallán hacia su posición de último hombre.

Ya en tiempo cumplido, el que se equivocó fue Sebastián Pérez (ingresó por Barrios), sirviendo la pelota a Teo Gutiérrez que ya no es el mismo de otros tiempos y no tuvo fuerza para llegar a definir.

El punto no lo festejó nadie, Junior, porque sabe que debe ir a buscar algo a Brasil en la última jornada, Boca, porque quedó a merced de sus competidores, ya que no depende de sí mismo para no fracasar en la ronda de grupos continental, que es su prioridad.

El finde, mientas tanto, puede gritar otra vez campeón en el fútbol argentino cuando se cruce con Unión. Pero esa será otra historia.

2 grandes polémicas que perjudicaron a Boca: penal que no fue y gol mal anulado.

“Confío en Palmeiras para la última”

El defensor de Boca Julio Buffarini, quien ingresó en la segunda parte en el empate con Junior en Barranquilla, afirmó que a su equipo “nadie lo quiere enfrentar”, pero se esperanzó en que Palmeiras de Brasil juegue a ganar en la última fecha del grupo H de la Copa Libertadores ante el conjunto colombiano.

“La verdad es que yo prefiero confiar en los jugadores de Palmeiras pero es cierto que a Boca nadie lo quiere enfrentar. Nos vamos con bronca porque llegamos a la última fecha no dependiendo de nosotros”, remarcó el ex lateral de San Lorenzo.

Rossi, cerca de otro blooper

A poco del final, ante un pase atrás de Pablo Pérez, el arquero Agustín Rossi quiso despejar, pifió, la pelota lo pasó por arriba suyo rumbo al arco pero pudo sacarla. ¡Qué susto!.

Boca y todas sus chances para el 16

Si Boca gana, deberá esperar que Junior no haga lo mismo en la cancha del Palmeiras de Brasil, que ya está clasificado.

Si empata ante Alianza Lima, deberá esperar que el conjunto colombiano pierda en la última fecha para clasificarse.

Si pierde con los peruanos, independientemente de lo que pase en Brasil, será eliminado. Si termina tercero, jugará la Sudamericana