A cruzar los dedos con el 86 y el oooocho por el cumple de Riverito

Neuquén. “Mi señora me reta cuando le sugiero algún número a alguien que me para por la calle porque dice que si después no sale, es un compromiso para mí. Y tiene razón”, confesó alguna vez el popular y simpático Riverito, quien por ese motivo evita datear al público, que no para de pedirle pálpitos en todos lados. No obstante, esta semana “el rey de los números” puede alegrar a la muchachada que sigue esta página con sus cifras. ¿Cómo? Sí, porque el periodista más famoso de la timba, el que hace años canta los resultados por la pantalla de Crónica TV cumple años en los próximos días. Para ser más precisos, el venidero domingo Riverito celebrará felizmente 86 años de vida, y toda la atención estará puesta en ese ambo, que en la jerga significa “el humo”. ¿Estará en llamas en los sorteos que se avecinan o nos venderá humo?