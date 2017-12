Acuerdo con sabor a poco

Sabor a poco. Eso es lo que le dejó ayer a ATE la mediación con el Gobierno, luego de los tres días violentos de la semana pasada entre manifestantes y la Policía, en las inmediaciones de Casa de Gobierno. El acta firmada en el Obispado no le suma demasiado al gremio, más de lo que ya sabía. Que el convenio colectivo de trabajo de Salud se firmará en abril de 2018 para ponerse en vigencia. Hay una discusión técnica de cuánto le va a costar a las arcas provinciales, si unos 1500 millones de pesos más al año o menos. Pero, en general, el gremio se retiró del conflicto con un agujero simbólico que va a complicar las futuras discusiones para el resto de los sindicatos, como por ejemplo ATEN, en el inicio de clases de 2018. Tal vez fue una salida ¿decorosa? de una encerrona gremial en la que se metió al lanzar un paro por tiempo indeterminado. En la mediación estuvieron el defensor del Pueblo de Neuquén, Ricardo Riva; el párroco Rubén Capitanio, los ministros Mariano Gaido y Cristina Storioni y el diputado provincial Claudio Domínguez. Desde el gobierno provincial tomaron ayer el acuerdo como una victoria. El Gobierno aseguró que no dará marcha atrás (salvo excepciones de liquidaciones erróneas) con los días descontados por el paro a los 6048 agentes del Estado. Además, no aflojó con las causas penales a algunos manifestantes. La Provincia se consolida en un clima de época inverso al de hace pocos años: las balas de goma y los gases lacrimógenos contestando la violencia de algunas marchas es aplaudida por una buena parte de la sociedadque reclama “hacer cumplir la ley”. Como sea, este conflicto es un mensaje claro para los que intenten reclamar por la misma vía lejana al diálogo durante el año que viene.