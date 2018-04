Neuquén.- Con muy poca astucia, Mario Di Masi, efectivo de la Comisaría Tercera, presentó un certificado médico trucho para justificar una inasistencia al trabajo. No sólo la firma que figuraba en el documento no se correspondía con la de la médica que supuestamente lo emitía, sino que ese consultorio médico tampoco atiende los sábados, día que faltó. Por ese hecho, la Justicia lo acusó y no se descarta una suspensión de juicio a prueba.