Al que madruga Dios lo ayuda ¿y lo acerca a la gloria?

En este partido, a jugarse desde las 11 en el estadio Juan Carlos Zerrillo, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports, Boca no podrá consagrarse campeón ya que el triunfo del viernes de Godoy Cruz ante San Martín de San Juan, por 2 a 0, les da chances matemáticas a los mendocinos de pelear por el título.

Duro golpe sufrió el Xeneize ante Palmeiras, una derrota por 2 a 0 en La Bombonera que llenó de sombras el futuro del equipo en la Copa Libertadores, su objetivo máximo esta temporada, dejando expuesto al arquero Agustín Rossi, quien cometió un grosero error que devino en el segundo tanto de los paulistas.

No obstante, pese a que muchos no ven con buenos ojos la continuidad como titular del ex arquero de Chacarita, Estudiantes y Defensa y Justicia, Barros Schelotto lo ratificó en el puesto.

p37-f01a-rossi-arquero-boca.jpg

Guarda para la final copera

En la práctica de hoy, el Mellizo decidió cinco cambios en relación con la derrota ante el conjunto brasileño: Julio Buffarini por Leonardo Jara, Frank Fabra por Emmanuel Más, Emanuel Reynoso por Nahitan Nández, Walter Bou por Ramón Ábila y Edwin Cardona, que retorna tras un desgarro, por Carlos Tevez.

El Apache fue uno de los jugadores que decidió preservar el técnico con vistas al trascendental partido del miércoles ante Junior de Barranquilla, donde Boca necesita imperiosamente sumar ya que una derrota lo dejará eliminado en la fase de grupos de la Libertadores.

5 cambios hará el mellizo Guillermo

Situación atípica la del Boca de Guillermo Barros Schelotto, que suma un año y medio puntero y acaricia un bicampeonato, pero que es permanente habitante del ojo de la tormenta, enjuiciado por un nivel de juego que no conforma a aquellos que desean algo más que el habitual triunfo.

Boca transitó un camino plagado de espinas para llegar a lo más alto de la tabla y las lesiones de dos fundamentales valores lo han perjudicado y mucho, como los casos de Fernando Gago (ruptura de ligamento de la rodilla derecha) y el goleador Darío Benedetto (ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha).

Las derrotas ante Defensa (de local 1-2) y frente a Independiente (0-1 de visita) bañaron de incertidumbre la definición de un título que parecía que iba a ser festejado por los boquenses con mucha antelación, pero la victoria de la fecha pasa ante Newell’s, con una descollante tarea de Pavón, calmó las aguas en la Ribera.

p37-f01b-gimnasia-la-plata.jpg

El Lobo, con DT interino

Gimnasia será dirigido interinamente por Darío Ortíz tras la renuncia de Facundo Sava, quien no pudo soportar la presión de seis derrotas consecutivas, una racha que pondrá al equipo platense en zona de descenso en la próxima Superliga .