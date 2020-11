Alberto Fernández anunció un aumento para los jubilados en diciembre

El jefe de Estado no quiso especificar un porcentaje de incremento y evitó la palabra bono: “Estamos trabajando en eso, pero la idea es que sea un aumento, va a haber un aumento seguro”, recalcó.

“Tenemos que hacer algo sustentable. Con la fórmula que estamos proponiendo hoy, los jubilados ganaron un 20%. La que estamos dejando de lado, que es la del macrismo, los hizo perder un 19%”, destacó.

El aumento para las jubilaciones y pensiones será el cuarto del año, luego de los otorgados en marzo (2,3% más un bono de $1.500), junio (6,12%) y septiembre (7,5%).

Esta semana, el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria que se comenzará a aplicar a partir de marzo del año que viene y que contempla un 50% la evolución de los salarios de los trabajadores registrados y un 50% la recaudación tributaria. A diferencia de la fórmula anterior, el cálculo no incluya a la inflación.

Nuevo hisopado

El presidente Alberto Fernández dijo que durante la tarde de hoy se realizará un nuevo hisopado de coronavirus, luego del que le hicieron la semana pasada, cuando el resultado fue negativo. El mandatario se encuentra cumpliendo el protocolo de aislamiento en la residencia de Olivos desde el miércoles pasado, tras haber sido contacto estrecho del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien dio positivo.

"Hoy a la tarde me realizaré un nuevo hisopado, ya me hicieron dos", contó el jefe de Estado en un reportaje brindado al canal A24, en el que agregó: "Mañana tendré el resultado y, si es negativo, me van a liberar".

Alberto Fernández cumple el aislamiento pese a haber dado negativo el miércoles pasado un test que se le realizó luego de confirmarse el positivo de Beliz, con quien compartió el domingo y lunes anterior, un viaje a Bolivia y La Quiaca, para acompañar la partida del expresidente boliviano Evo Morales hacia su país, luego de casi un año.