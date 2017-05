Alejandro Manríquez: el pintor de los relatos del pueblo

Alejandro Manríquez (37) aún dibuja esas historias de la infancia, en esa plaza de Centenario, donde vivió hasta pasada su adolescencia. No sólo las dibuja en el papel, sino en su cabeza, que deambula por todos los lugares donde haya relatos injustos de la actualidad, donde el hombre lucha por sobrevivir.

Manríquez es artista pero se define como “un relator visual”, ya que cada cuadro alberga una historia en cientos de páginas, de hombres y mujeres grotescos, de vidas al borde la marginalidad. Pintó más de cien obras y algunas pudo venderlas en el exterior. Son cuadros gigantes con una infinidad de personajes, diálogos e imágenes. En estos días, está exponiendo hasta el 6 de junio la muestra Homo sapiens de agua destilada, en la sala Emilio Saraco de la capital.

“No me terminan llamando la atención las imágenes de las cosas sino el relato. Más bien no soy un pintor sino un relator visual”, explicó el artista a LM Neuquén.

Sus dichos tienen fundamento. Quien mire algunos de los cuadros podrá sentirse identificado con historias cotidianas pero con personajes exacerbados. Desde la falta de agua en la meseta, los dramas familiares de clase media, hasta la sociedad que mira cuerpos esbeltos en la televisión “berreta”. Los relatos están todos juntos, como en una caricatura de revista, pero con un exquisito toque barroco al estilo de Rembrandt. Cada cuadro, no es como contemplar una foto, sino como ver una película.

La gente lucha por sobrevivir en esta sociedad donde hoy nos estamos peleando hasta por el último vaso de agua”.

En su taller

Manríquez tiene su propio taller en Centenario donde suele pintar en soledad o en compañía de amigos y la familia. De a ratos intenta cumplir ese heroico sueño de vivir del arte. No obstante, hoy tiene que dar clases en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y tiene un nutrido grupo particular de alumnos de pintura.

El artista empezó como dibujante en la desaparecida revista local Blanco Negro, a finales de la década de los ochenta. Después colaboró con Caras & Caretas y con periódicos de la región. Pero hoy su mundo son la pintura y las historias de ese submundo nacional a las que califica simplemente como “grotesco argentino”.

"El hombre sigue siendo el hombre, pero ahora lucha por sobrevivir y en una sociedad que a veces es berreta", describió el artista.

Manríquez es un artista sencillo, a pesar de la complejidad técnica de sus obras, en las que rinde homenaje a movimientos como el Barroco y el Expresionismo. Es un trotamundos campechano que puede impresionar tanto a los consumidores de arte fino como a la gente más popular de los barrios humildes.

“La pintura es como una lucha, que de vez en cuando triunfa el artista. Es el final, el proceso que tenía un sentido cuando llega al espectador”, concluyó.