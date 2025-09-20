Alerta amarilla por nevadas fuertes en Neuquén: la zona más afectada

Se esperan nevadas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. La situación de los pasos fronterizos y las rutas para transitar.

La ciudad de Neuquén amaneció con el cielo nublado y una alta probabilidad de lluvias y tormentas durante toda la jornada del sábado. Hacia el interior de la provincia, las condiciones meteorológicas son más adversas tras el alerta nivel amarillo por nevadas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las últimas horas.

La zona afectada comprende la cordillera de Huiliches, Lácar y zona sur de Aluminé . "El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada", informó el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

El alerta tiene vigencia por este sábado, particularmente en la mañana y hacia la tarde. Luego, domingo y lunes, no hay nada que indique por ahora que las condiciones meteorólogicas pueden generar alguna complicación.

alerta nevadas

En ese marco, se recomienda a la población que consulte el estado de situación de las rutas nacionales y provinciales, más aún hacia la zona de los pasos fronterizos si la intención es cruzar a Chile por razones comerciales, turísticas o de otra índole. Es que las nevadas se sienten con mayor fuerza cuanto más nos acerquemos a la cordillera.

De acuerdo al último informe que difundió Vialidad Nacional, el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado porque la calzada presenta acumulación de nieve y hielo. También hay viento. No obstante, hay equipos trabajando y hacia las 10 de la mañana de este sábado habrá un nuevo reporte.

Pino Hachado y Cardenal Samoré

El otro paso estratégico que comunica Chile y Argentina, hacia la zona de Los Lagos, no presenta inconvenientes. Cardenal Samoré se encuentra transitable, aunque con precaución ya que la calzada está mojada. Según informó Vialidad Nacional, hay que prestar atención a las condiciones meteorológicas de la jornada porque el pronóstico indica nieve ligera y aguanieve en cotas altas. También es posible la formación de hielo en algunos sectores y es obligatoria la portación de cadenas. Hay equipos trabajando para mejorar la transitabilidad en el paso internacional habilitado.

"Se mantiene el ingreso de aire húmedo e inestable. Lluvias y nevada en cordillera. Formación de tormentas en la región hoy y mañana. El domingo hay viento por la tarde en valles y meseta; y neviscas en la montaña". La síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

WhatsApp Image 2025-09-20 at 07.31.08

En cualquier caso, el SMN recuerda las recomendaciones ante un alerta nivel amarillo por nevadas:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

3- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

4- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

5- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El mapa del país se pinta de amarillo y naranja en varias provincias por otras alertas meteorológicas que indican mucha lluvia y viento zonda. Sin ir más lejos, la provincia de Río Negro está bajo alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, sobre todo en la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, oeste de El Cuy y 25 de Mayo.

"En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas", indicó el SMN.