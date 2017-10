Amigo especial

Si bien Gladys declaró en más de una oportunidad que su hijo “era bien macho”, Mica Viciconte hace poco puso en duda las inclinaciones sexuales del Bombito. La nueva participante del “Bailando” fue letal y dijo que “Tyago no está definido ciento por ciento por temor a lo que la madre diga”. “Lo cela y lo cubre, no se anima a decir lo que le pasa de verdad”, dijo Mica. Y agregó: “Ese pibe tiene que vivir, a la madre la asusta que si el hijo es gay o no es gay”.

Ariel, padre del joven, admitió que por la repercusión del tema se sintió obligado a preguntarle a Tyago cuál era la verdad.

Atrapado: La revista Paparazzi descubrió al joven almorzando con un amigo que frecuenta mucho.

Papá molesto

“Más allá de qué le pase o no le pase, ser lo que sea sexualmente, es feo enterarse por los medios. Me cayó re mal”, dijo el papá.

En este sentido, explicó: “Le pregunté a mi hijo ‘¿no tendrás algún video escondido?, y Tyago se enojó, me dijo ‘pelot...’. Los que salieron a hablar tonteras de mi hijo, a decir que tuvieron una relación con él, provocaron incertidumbre en la familia”.