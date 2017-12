Astorga para la presidencia

Ha nacido el astorgarismo. Y soy socio fundador del club de fans.

A veces, en un alto en el trabajo de la redacción, le digo al periodista Pablo Montanaro, medio en chiste, medio en serio: “Mónica es una futura beata, una futura santa, y vos le hiciste la primera nota”. Monta, que con su trabajo es uno de los principales responsables de que se conozca en todo el país la destacada labor que realiza ella, la hermana Mónica Astorga, la Carmelita de Nuestras Santas Travestis, se ríe, sigue en lo suyo, y yo me quedo creyendo un poco más en que de verdad puede suceder. Pero después me parece que no va por ahí la cosa. Que ella es más moderna que candidata a santa, dentro de una institución, como la Iglesia, en la que los modernos, en ocasiones, no son tan bien vistos.