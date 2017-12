ATE, si así piden perdón...

Hay cosas que no se discuten, que no tienen más lecturas que la obvia, que no pueden caer en las desdichas de la posverdad. Hay cosas que hay que tener muy claras, que no se negocian, que no pueden caer en ninguna grieta. Hay cosas que tenemos que defender todos. Después, si quieren, discutimos el resto. Pero con este gobierno provincial o con otro, en la era K o en la de Cambiemos, defendiendo derechos o el bolsillo, enojados con la realidad o con las noticias que se publican, lo que hicieron ayer no se hace.