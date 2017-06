Balacera y terror en una estación de tren en Múnich

Con todos los incidentes que vienen ocurriendo en las últimas semanas en Europa, los ciudadanos de Múnich rápidamente se aterrorizaron, aunque al rato la misma policía alemana se encargó de comunicar que todo estaba controlado y llevó calma a la población, al decir que el sospechoso ya estaba detenido. “No hay peligro para los ciudadanos”, dijo el portavoz de la policía de Múnich, Michael Riehlein a The Associated Press. Y dejó tranquila a la comunidad al asegurar que “de acuerdo con la información, no se trató de un atentado terrorista”.

Según informó un portavoz de las fuerzas de seguridad, en una breve conferencia ante la prensa en el lugar de los hechos, la policía recibió el aviso de que en un tren se había producido una pelea entre viajeros. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los implicados en la pelea en el andén y uno de ellos trató de empujar a un policía a las vías. Entonces, el agresor le quitó el arma reglamentaria a uno de los policías, momento en el que se produjo el tiroteo: una agente resultó herida en la cabeza y se encuentra en estado crítico, y el autor del altercado también fue alcanzado por un disparo y está grave.

Otras dos personas también resultaron heridas de bala y la policía estima, tras una primera evaluación de los hechos, que no hay otros implicados en el hecho.

También hubo tiros en Gibraltar

Un incidente con varios disparos de armas de fuego ocurrió en la madrugada de ayer en el Estrecho de Gibraltar, cuando agentes de Vigilancia Aduanera y de la Policía de Gibraltar fueron tiroteados por una embarcación con narcotraficantes. De acuerdo con el informe policial, el incidente tuvo lugar a las 2:50, cuando una lancha de la Policía Real de Gibraltar participó con los agentes españoles en una persecución a alta velocidad de una embarcación neumática rígida, que iba cargada de droga y desde la cual dispararon.