Beatriz Castillo: "Fue un camino duro y no esperaba llegar a ser subjefa"

Beatriz Castillo arrancó su carrera como oficial en 1988. “Fue un camino bastante duro, pero tuve compañeros muy responsables y estrictos que también tuvieron que adaptarse a trabajar con mujeres”, afirmó.

En su trayectoria se destaca que fue la primera mujer en llegar a ser jefa de una regional, directora en recursos humanos y también la primera en desembarcar en la plana mayor rionegrina.

En cuanto a la masculinización de la mujer dentro de la Policía, la actual subjefa recordó: “Con el grupo de hombres con el que me tocó convivir no lo sufrí, de hecho no perdí nada como mujer. Ellos se tuvieron que adaptar a convivir con mujeres y les costó porque tuvieron que reprimirse, pero se adecuaron”.

En la actualidad, atraviesa los primeros días de su gestión y estima que la primera semana será de transición y luego recorrerá la provincia para interiorizarse de las distintas problemáticas.

Proyecta en su gestión trabajar mucho en los distintos tipos de violencia, entre ellas de género y abuso infantil, que son los delitos más comunes. “Si bien tenemos una buena atención de las víctimas, hay que seguir trabajando y profundizar en mejorar aún más”, aseveró la subjefa a LMN en sus primeras horas en el cargo.