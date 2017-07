Billetera grande mata rival

Vélez, que en otros tiempos les hacía fuerza en serio a Boca y a River y hasta llegó a opacarlos, no logra retener a su goleador, Mariano Pavone, de ¡36 años! En medio de la ira de sus hinchas, el presidente Raúl Gámez avisa: “No estamos en condiciones de comprar pases, no tenemos posibilidades económicas”. El Fortín no será uno de los cinco grandes, pero se lo puede catalogar de un club “intermedio”, ya que integra el lote que se ubica detrás de los conjuntos más populares. Es parámetro.