Bossi salió otra vez a aclarar su amistad con Fede Hoppe

“En estas épocas donde hay tantas denuncias graves, que me digan que soy pareja de Fede Hoppe me divierte”, dijo Martín Bossi acerca de la relación amorosa que los medios vienen adjudicándoles hace rato. “Hoppe es un amigo del alma, es mi hermano de la vida, pero se ve que la amistad no vende”, sostuvo.