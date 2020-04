Buscan saber qué ocurrió tras el femicidio de Agustina

También hay interés en conocer el día a día de la víctima, su paso por las instituciones educativas de la localidad petrolera y otros datos que serán de utilidad para los acusadores a la hora de resaltar las actividades de Agustina y todos los sueños que se truncaron tras su asesinato.

En tanto, apuntaron las fuentes, se desconoce la fecha cierta de recepción de pericias fundamentales como son los estudios histopatológicos y que arrojarán luz sobre las causas de muerte de la adolescente de Catriel. Los resultados serán de mucha utilidad tanto para el fiscal Martín Pezzetta como para la parte querellante para concretar el control de acusación.

A fines de mayo vencerá el plazo de la prisión preventiva del detenido y los acusadores aguardan, a esa altura, contar con el elemento probatorio de las pericias. Si se demora el trámite, el fiscal y la querella se verían obligados a solicitar otra prórroga para que Rebolledo permanezca tras las rejas.

Superado el control de acusación, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio oral.

El detenido contará con la defensa de ex juez

Ante las distintas pruebas en su contra y el intenso trabajo encabezado por la fiscalía de Cipolletti, el acusado, Ezequiel Rebolledo, decidió cambiar de abogado particular y, de acuerdo con fuentes judiciales, contará con la asistencia del ex juez Carlos Vila.

El principal sospechoso de asesinar a Agustina Atencio fue detenido luego de una paciente investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, que reunieron distintas pruebas y lograron determinar los últimos momentos con vida de la adolescente de 17 años. A través de testigos e imágenes de cámaras de seguridad, se pudo establecer que la víctima se había contactado con Rebolledo y juntos se dirigieron al río Colorado.

“Indican al acusado como la última persona con la que la víctima fue vista con vida en la zona del río Colorado y que se retiró del lugar en soledad, es decir, sin la compañía de Agustina”, precisaron desde el Ministerio Público a la hora de referirse a la reconstrucción de lo sucedido con la adolescente el día que desapareció, el 29 de febrero.

La acusación que recae sobre Rebolledo es por femicidio, un delito que contempla penas de prisión perpetua. Apenas se supere el control de acusación, el joven deberá enfrentar el juicio. Se estima que el proceso podría cerrarse en los últimos meses del año.

Un pedido de prórroga con quejas

La audiencia donde se resolvió extender la preventiva de Ezequiel Rebolledo estuvo marcada por un incidente, donde el abogado de la querella se mostró muy molesto con la jueza cipoleña Sonia Martín. Ajustándose a lo que marca el proceso, la magistrada impidió la participación del querellante debido a que tanto la madre como el padre de la víctima no habían sido contactados previamente para que participen. La situación no pasó a mayores, más allá del natural malestar que hizo público el abogado particular de la familia de Agustina Atencio.

