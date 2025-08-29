Fuera de lo que se viene usando: estos son los jeans clásicos que serán la estrella de la primavera 2025
Clásicos, versátiles y duraderos, estos pantalones “de orilla” se perfilan como una de las tendencias de la temporada.
Cada estación trae consigo nuevas tendencias en la moda. O también puede reflotar clásicos del pasado. En ese sentido, para la primavera 2025 ya se habla de una tradicional prenda denim que será furor: los jeans selvedge, también conocidos como "de orillo".
Caracterizado por su acabado distintivo y su durabilidad, este tipo de denim combina la tradición artesanal y modernidad, siendo una pieza esencial en los guardarropas contemporáneos, elevando la tendencia de la moda sostenible y la artesanía en la industria de esta tela.
Por qué los jeans selvedge serán tendencia y cómo usarlos
El nombre de selvedge proviene de la unión de "self" (propio) y "edge" (borde), haciendo referencia a este acabado prolijo y resistente que muchas veces se ve al doblar el bajo del pantalón, dando un aspecto premium y diferente.
Por su calidad, historia y versatilidad, es una prenda que persiste en el tiempo. Su clave está en el corte recto o ligeramente slim, con un aire clásico. Suele utilizarse con el bajo doblado, mostrando el orillo característico, sello de esta tendencia. Para una primavera 2025 que apunta a outfits que mezclen distintos estilos, su estética tradicional, con costuras cuidadosas y un acabado más grueso, combina perfectamente con looks casuales y urbanos u otros más sofisticados y elegantes.
La versatilidad de los jeans selvedge es una aliada, ya que permite utilizarlos con remeras o camisas básicas, blazers, suéteres tejidos o incluso accesorios llamativos, adaptándose al gusto de cada persona. Además, sus colores y la posibilidad de que sean cortados a medida le dan un toque personalizado.
Sostenibilidad y exclusividad, otros factores que vuelven tendencia a los jeans selvedge
En un mundo que cada vez le da más importancia a la sostenibilidad y busca concientizar sobre el impacto ambiental de la moda rápida, los jeans selvedge ganan terreno por ser una prenda duradera y respetuosa con el planeta.
Fabricado con métodos tradicionales, este pantalón suele ser poco dañino con la naturaleza, ya que su producción genera menos residuos y reduce el tratamiento químico en comparación con otros tipos de denim más económicos y producidos en masa.
Otro factor que impulsa a los jeans selvedge como la estrella de la temporada es su enfoque en la exclusividad. Cada par es único debido a las variaciones en los procesos artesanales y la naturaleza del tejido. La tendencia de personalizar y coleccionar prendas únicas llevó a que jóvenes y adultos busquen estos jeans como símbolo de estilo.
Las claves de los jeans selvedge
- Durabilidad: su tejido más compacto y fuerte lo hace más resistente.
- Versatilidad: puede usarse con outfits muy distintos, desde looks urbanos hasta de oficina relajados o para eventos. Su diseño atemporal también permite utilizarlo en cualquier momento.
- Exclusividad: la fabricación artesanal y el tejido hacen que cada par sea único. Además, muchas personas optan por personalizarlos con colores y cortes.
- Sostenibilidad: duraderos y con una fabricación respetuosa con el medio ambiente, es una opción ideal para los usuarios con consciencia del impacto ambiental de la moda rápida.
Cómo nacieron los jeans selvedge
Este tipo de pantalón vio la luz en el siglo XIX en fábricas de Estados Unidos y Japón. Marcas reconocidas como Levi's comenzaron a utilizar telares antiguos y lentos que tejían un borde limpio y autoacabado, evitando que la tela se deshilache. Este método producía un tejido más duradero y con un carácter único.
A mediados del siglo XX, con el aumento de la demanda, las fábricas adoptaron telares más modernos y rápidos, que no generaban este borde distintivo, haciendo que el denim selvedge se volviera un producto más lento y laborioso, pero que fue revalorizado por su calidad y por los fanáticos del denim en la actualidad.
Con el correr de los años, figuras como James Dean y Marlon Brando ayudaron a que los jeans selvedge se convirtieran en símbolo de la moda.
