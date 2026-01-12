Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero: ¿Qué dicen los astros signo por signo?

Arrancá la semana con las predicciones más completas. Descubrí qué te depara el destino en el amor, la salud y el dinero para este lunes 12 de enero de 2026.

Qué le espera a los signos del zodíaco este lunes

Este lunes 12 de enero de 2026 se presenta como una jornada ideal para la planificación y los nuevos comienzos.

Con la Luna influyendo en diversos sectores del zodíaco, la energía del día invita a la honestidad y a la búsqueda de metas claras en el inicio de la semana laboral.

* Aries (21 de marzo al 20 de abril): Inicias la semana con un fuerte empuje profesional. Es un día para tomar el mando, aunque los astros sugieren aprender a delegar para no sobrecargarte de responsabilidades innecesarias.

* Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Momento de ordenar prioridades. Si te sientes con poca energía, no te exijas de más; apuesta por una mentalidad analítica y tácticas conservadoras en tu trabajo.

* Géminis (21 de mayo al 21 de junio): La Luna ilumina tus vínculos, favoreciendo conversaciones inspiradoras. En lo económico, busca una segunda opinión antes de tomar decisiones importantes para disipar dudas.

* Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Es un gran día para el trabajo en equipo, donde lograrás resultados espectaculares. En el plano personal, aclarar malentendidos con tu pareja te traerá la paz que necesitas.

* Leo (23 de julio al 22 de agosto): Sentirás una alta productividad laboral que te permitirá cerrar temas pendientes. El reconocimiento que esperas podría llegar cuando menos lo imagines.

* Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Tu creatividad hoy tiene un fin práctico y rentable. Se recomienda ser flexible; aunque te guste el control, permitirte improvisar podría darte gratas sorpresas.

* Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Tu atención se dividirá entre el hogar y el trabajo. Es un lunes ideal para trámites cortos o para reconectar con hermanos y amigos cercanos.

* Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Tu capacidad de persuasión está en su punto máximo, lo que favorece acuerdos laborales o ventas. En el amor, entras en un momento muy favorable.

* Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Con la Luna ingresando en tu signo, recuperas el brillo y el buen humor. Enfócate en la gestión financiera y evita gastos excesivos hoy.

* Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Sigues liderando con el Sol en tu signo, sintiéndote muy seguro de tus decisiones. Trata de no cargarte con más tareas de las que te corresponden.

* Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Preferirás el trabajo silencioso y los proyectos individuales. Es un excelente día para el networking y compartir visiones de futuro con personas afines.

* Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Tu intuición estará muy afilada. En lo profesional, la energía te impulsa a buscar el éxito con fe; tus metas son alcanzables si te animas a soñar en grande.