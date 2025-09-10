Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 11 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 11 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 11 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. El exceso de ejercicio no le sienta bien.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Resolverá problemas orgánicos de carácter persistente.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Organice un viajecito divertido con su pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los asuntos del corazón marchan bien. Importantes problemas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.