Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 17 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 17 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 17 de noviembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tus padres te dieron una buena enseñanza y eso puedes verlo en las cosas que has conseguido en la vida, pero hay lecciones de vida que has estado olvidando.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor, es muy probable que hoy quiera conversar contigo sobre esto.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No es bueno proyectar las frustraciones que tienes en los demás, en especial en aquellos que te aman y que harían todo porque estés bien.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Necesitas tomar más consciencia con las cosas que dices a otros, es probable que el día de hoy hieras los sentimientos de alguien que está en tu mundo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Un hombre con mucha sabiduría te entregará un consejo muy importante para tu carrera y será de mucha utilidad para lo que comenzarás a vivir en ella.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Es probable que veas a alguien en la calle o en algún lugar público y que capte tu atención, debes intentar conocerle o hablarle, podría ser que se encuentre buscando a alguien igual que tú.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás pasando por una buen época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Siempre es bueno comenzar de nuevo, no tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con tus amigos, el ambiente será extraordinario. Reserva tiempo para estar con ellos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tenderás a tomarte las reacciones de los demás de forma muy personal.