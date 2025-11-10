Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 11 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 11 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 11 de noviembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día para reconciliar e ir a buscar a esa persona que quieren tanto. La distancia sólo genera más pena. Designio innovador en el área de las actividades. Desarrollo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Fortaleza y decisión en el plano de las actividades. Nuevas expectativas que se consolidan desde sus capacidades e idoneidad. Amor que camina calmo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Noticias confortantes en el área de las actividades. Principios buenos y cambios provechosos. Se vislumbra u halo de luz nueva en las relaciones de pareja.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Se anticipan a reaccionar y podrían equivocarse. Comprueben las cosas y mediten bien qué hacer. Los relámpagos emocionales dañan la salud y el espíritu.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Siempre se puede mejorar pero de modo tranquilo y sin ansiedades ilimitadas. Gobierno de ideas nuevas en su intelecto perspicaz que les darán éxitos esperados.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Cierta calma incluso física, con mayor liviandad y bienestar. Aprender y ser conscientes de las buenas sensaciones para arraigarlas y disfrutarlas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Expectativas con mayor rango de posibilidades. La salida del sol está en puerta para sus corazones y espíritus, sólo falta que se den verdaderamente cuenta.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día para hacer el esfuerzo emocional de dejar pasar y soltar situaciones de dolor vividas. Busquen la belleza en cada cosa y protéjanse del dolor. Renacer.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Avances logrados en el ámbito laboral. Consiguen estabilizarse aquellos que recién empiezan. Hay algunos atisbos de inseguridad en las parejas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Les avisan sobre sucesos a resolver en el plano de las actividades. No dejen de lado poder concurrir a esas reuniones sociales. Distensión y esparcimiento.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Martes con energía mental suprema con la que se lucirán en entrevistas, conversaciones, reuniones. Notarán que están más afianzados en sus anhelos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscianos reordenan pensamientos confusos respecto a sus parejas. Martes para reconciliaciones en todos los planos. Hay energía espiritual que naturalmente muestran.