Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 7 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 7 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 7 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Es posible que hoy parezcas una persona demasiado egoísta, porque tenderás a ver solamente por ti. Además, esto influirá en tus relaciones personales deteriorándolas. En el ámbito del trabajo deberías tratar de organizarte un poco más; se te podrían acumular las tareas a desarrollar.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Es posible que hoy sientas cierta preocupación por los asuntos materiales. Y encima, la falta de certeza te provocará ansiedad: evítalo. Hoy necesitarás equilibrio y templanza: escucha a tu voz interna en la toma de decisiones. Por último, seguirás teniendo una imaginación muy activa.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Te espera un día bastante difícil, pero si tratas de expresarte de una manera amable, lógica y son sentido común podrás superar cualquier dificultad. Si equilibras tus energías, evitarás las tendencias negativas de este día. Por último, si vas a utilizar maquinaria potencialmente peligrosa, ten mucho cuidado.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy será un día muy favorable para tu ámbito laboral, especialmente si está relacionado con el arte o el cuidado de los demás. Sin embargo, en todo lo referente a la economía no serán iguales las cosas; tendrás que tener cuidado, porque podrían intentar engañarte o robarte.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este será un día en el que dispondrás de una gran voluntad y energía vital para lograr tus objetivos, además, también tendrás una creatividad muy acertada y novedosa para el inicio de proyectos. Por último, trata de controlar ese genio que tienes a veces, o tus relaciones se resentirán.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tendrás una jornada laboral muy activa hoy, además, en cierto modo, buscarás el respeto por parte de las personas con quienes compartes tu trabajo. En el ámbito económico podrías conseguir algunos objetivos por los que llevabas algún tiempo luchando. La organización será la madre de todos tus frutos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Será gracias a tu trabajo como conseguirás tus objetivos, además, tus actividades deberán estar organizadas: no lo olvides. Por otro lado, tu imaginación será importante en este día, al igual que tu sexto sentido; sería perfecto que les prestases atención, porque podrían ayudarte en el trabajo y en tu vida privada.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Será mejor que pongas más atención a las relaciones que mantienes, porque durante esta semana podrían ser bastante tensas. Piensa que si te comportas de una manera educada y amable conseguirás mejores resultados que si no lo haces. Además, trata de refrenar un poco tus impulsos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Este será un día en el que podrían realizarse algunos deseos, aunque tendrás que poner de tu parte. Recuerda que la paciencia que muestres será recompensada, y tu sentido práctico y responsabilidad en el trabajo serán las mejores aliadas con las que podrás contar para conseguir mejoras en este sentido.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tus energías serán fuertes hoy, quizá demasiado o quizá las dirijas mal. Trata de utilizar esta potente energía para hacer de una vez por todas los cambios necesarios en tu vida, además, tendrás cierta tendencia a romper con las relaciones actuales, posiblemente por un intenso deseo de libertad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu comportamiento hoy será noble, especialmente en aquellos momentos o con aquellas personas que te motiven en este sentido; sin embargo, tendrás que tener cuidado con los abusos. Aprovecha tu sexto sentido de hoy, porque estará propiciado y podrá ayudarte a tomar alguna decisión.