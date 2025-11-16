Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 16 de noviembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 16 de noviembre el horóscopo dice que estará regido por la Luna en Acuario, tras haber dejado Capricornio. Este cambio nos saca del enfoque serio y nos lleva a buscar la conexión social, la innovación y la libertad.

Es un día excelente para pasar tiempo con amigos, participar en actividades grupales o dedicarte a hobbies originales. La energía es mental, progresista y un poco rebelde.

El domingo te conecta con tu círculo social, amigos y sueños futuros. Es un día excelente para reunirte con tu grupo o para participar en actividades que te inspiren. Estarás lleno de ideas sobre cómo materializar tus objetivos a largo plazo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El foco está en tu carrera y estatus público, incluso siendo domingo. Podrías recibir un mensaje o tener una idea que te dé una visión clara sobre tu camino profesional. La energía te pide pensar de forma no convencional sobre tus ambiciones.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu atención se dirige a la expansión, el conocimiento y la aventura. Es un día perfecto para la lectura, el estudio, o para planear el próximo gran viaje. La mente está abierta a nuevas filosofías y culturas; busca algo que desafíe tu intelecto.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El domingo se centra en las finanzas compartidas, deudas e intimidad. Es un buen momento para discutir temas de dinero con tu pareja o socio de forma desapegada y lógica. La energía te pide mirar los recursos de manera objetiva.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La energía se enfoca completamente en tus relaciones de pareja y asociaciones. Este es un día ideal para salir con tu pareja, pero dándole espacio y libertad. Busca una conexión basada en la amistad, la igualdad y los intereses intelectuales compartidos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La rutina, el trabajo diario y la salud requieren tu atención. Aprovecha el día para organizar tu semana de forma eficiente y tecnológica. Podrías probar una nueva aplicación de fitness o una dieta original. Céntrate en mejorar tus hábitos de forma inteligente.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu zona de creatividad, romance y diversión se ilumina. Es un día ideal para salir, socializar y hacer actividades que rompan con la rutina. Si tienes pareja, busquen planes originales. Si tienes hijos, anímales a hacer algo fuera de lo común.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El hogar, la familia y tu estabilidad son el centro del día. Podrías sentir la necesidad de reorganizar un espacio de forma inusual o de tener una conversación profunda con un familiar sobre el futuro. La energía te pide ser más independiente dentro del hogar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El día está lleno de actividad mental, comunicación y networking. Es un momento excelente para ponerte al día con amigos, investigar temas tecnológicos o planificar proyectos a corto plazo. Las ideas que surjan serán muy originales.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El foco está en tus finanzas personales y tus valores. Es un buen día para pensar de forma innovadora sobre cómo generar ingresos o cómo invertir en tecnología. Evita gastos impulsivos, pero sé abierto a nuevas formas de manejar tu dinero.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con la Luna en tu signo, tú eres la prioridad. Te sentirás más seguro, independiente y lleno de energía social. Aprovecha para expresar tus ideas de forma original. Dedica el día a hacer lo que te apasiona y a conectar con tu verdadera esencia.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La energía te invita a la introspección, la sanación y el descanso. Aunque la Luna esté en Acuario, te toca ir a tu mundo interior. Dedica tiempo a la meditación o actividades solitarias. Si te unes a un grupo, que sea por una causa humanitaria o espiritual.