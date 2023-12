Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones en cada signo del 3 al 8 de diciembre

Aries Horóscopo.jpg Semana para reacomodar sentimientos para los de Aries.

Los números mágicos van a ser 25 y 30; y los colores, verde y azul fuerte. Hay que cultivarse para estar a la altura de un amor que anda por ahí a la espera. Eso sí, a dejar atrás el ánimo de querer controlarlo todo, que tener una pareja es convivir disfrutar y realizarse. Los signos compatibles, por si acaso, serán Capricornio, Leo y Sagitario. Seguir en cuestiones de pareja y formalizar para el futuro es muy importante; es bueno tener una pareja al lado. Cuidado con el alcohol y los vicios, y a quitarse problemas del pasado.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Tauro

Se viene una semana de cerrar proyectos y negocios nuevos, a la par de reconocimientos en cuestiones laborales con cambios positivos para empezar a crecer económicamente. El mejor día va a ser el miércoles, pero para que funcione, es preciso no ser tan realista ni dramático. "No seas tan drástico contigo mismo y con la gente que te rodea, tú puedes exigir, pero no tanto", dice Mhoni Vidente, que aconseja aprender de los errores.

Tauro.jpeg Semana para cerrar proyectos, para los Tauro.

El 01 y el 26 serán los números de la suerte y el amarillo y el rojo, los colores. Serán días con mucho ánimo y energía. Es muy importante estar con la mentalidad positiva para poder lograr grandes cosas, y no hay que caer en situaciones pasadas. A veces no es bueno ser tan terco y a veces es mejor permanecer callados. Los signos compatibles serán Cáncer, Virgo y Acuario, para tener una relación más estable. Viene una sorpresa en cuestiones de dinero y es muy importante no caer en un exceso de confianza.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Géminis

Es tiempo de hacer la valija y ver hacia dónde ir. Es el momento de sentirse plenos y con nuevas cosas en cuestiones de crecimiento, cuidando que nadie se robe la energía positiva. El mejor día va a ser el lunes, y se vienen cambios en cuestiones de trabajo. Los números mágicos serán 03 y 04, en tanto que los colores serán el rojo y el naranja. En todo caso, ayudarán para que se vayan las enfermedades.

Embed - Horóscopos de la Semana del dia #3deDiciembre al día #8deDiciembre #Prosperidad

Los signos compatibles para los Géminis van a ser Escorpio, Acuario y Libra. Para el Géminis que está en pareja habrá ofrecimiento de casamiento o amor verdadero y hay un embarazo en puerta. Momento de plenitud en cuestiones amorosas. Además, el dinero va a llegar a manos llenas y ayudará para cualquier cirugía dental médica estética pendientes.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Cáncer

La carta de la templanza calma todo. Es el momento de reacomodar las energías, los sentimientos y las ideas. El dolor jugará un rol importante para que los Cáncer se vuelvan a enamorar de sí mismos. El mejor día va a ser el jueves, mientras que los números mágicos serán 02 y 20 y el blanco y el azul fuerte los colores. Hay que quitarse las energías negativas y los pensamientos que dan nada de provecho. Lo mismo con la gente tóxica.

Signo Cáncer Cáncer, a reacomodar las energías.

Los signos compatibles va a ser Escorpio, Acuario y Piscis. Es el tiempo de formar un hogar, de encontrar una persona compatible sin ser sumiso o sumisa. "Pon tus ideas y sobre todo trata de vivir una vida en pareja para construir, no para destruir las relaciones sentimentales", dice Mhoni Vidente a los Cáncer. Y a cuidarse de los chismes, que hay muchos dando vueltas por ahí.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Leo

El signo del emperador les está diciendo a los que les va a llegar lo que estaban esperando: más abundancia y estabilidad. Hay que abrir bien los ojos y fijarse qué dicen los demás. El mejor día será el miércoles. A cuidarse de los compañeros que quieren ponerles un pie a los Leo que están brillando. "Siempre contesta lo que te pregunten, no hables de más, no des ninguna opinión en esta semana, no comentes nada, si no te lo preguntan", recomienda la Vidente.

LEO.jpeg Abundancia y estabilidad para Leo.

Los mágicos van a ser 16 y 31; los colores, el naranja y el verde fuerte. Son días de pensar cambios positivos en cuestiones alimenticias. Además, es el momento de estar mejor en cuestiones económicas, así que hay que tratar de invertir bien y hacer algún negocio. Los signos compatibles para serán Virgo, Sagitario y Aries, que van a estar muy cerca de Leo para darle estabilidad emocional y en cuestiones amorosas. Es hora de dejar atrás el pasado y empezar a formar un futuro mejor, para brillar en el 2024.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Virgo

Cuidado con los enemigos ocultos y la gente chismosa que los rodea. Va a legar algo de dinero y van a empezar a ahorrar y acrecentar más su patrimonio. Hay que quitarse de encima las personas muy tóxicas, que no les están dejando nada para empezar a avanzar. Además, hay que abandonar un poco la maldad; no todo el tiempo hay que ser bueno. El día lunes será el mejor, los númmeros de la suerte el 17 y el 27; y los colores el blanco y el verde.

Virgo.jpeg Virgo debe cuidarse de los enemigos ocultos.

Vienen propuestas nuevas de trabajo, de proyectos, al mismo tiempo que un amor del pasado se acerca para crear problemas. No hay que pensar demasiado en la salud y dejar que todo fluya, mientras crece la compatibilidad con Sagitario, Capricornio y Tauro, que hablarán de formalizar para lograr la felicidad. Cuidado con los golpes, las caídas o los accidentes haciendo ejercicio en el gimnasio, que se vienen reuniones de gente importante y es tiempo de dejar cosas que les hacían mal.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Libra

Va a ser una semana de reuniones y de pedir algún aumento de sueldo, aguinaldo o compensación anual. También será una semana ocupada en cuestiones de la escuela y en sacar adelante proyectos pendientes. Hay que cuidarse de dolores de rodilla o de tobillos. El día jueves será el mejor y los números mágicos, el 08 y el 15. Los colores: el plateado y el rojo. "Si esa persona no te busca, no te habla, no te pone importancia no es para ti; dale vuelta a la hoja, no te mereces ser segundo plato", aconseja Mhoni en cuestiones de amor.

Libra.jpeg Mome nto de ocupares de cuestiones pendientes para Libra.

La compatibilidad estará por el lado de Acuario, Aries o Géminis. Y si bien los Libra son personas fuertes, ahora es tiempo de que les ayuden a ellos. Va a haber algo de problemas familiares, una enfermedad o algún problema legal. Será cuestión de ayudar y ser guía de esa gente cercana, para ser felices.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Escorpio

Va a ser una gran semana, se van a empezar a acomodar las cosas. Las dificultades o problemas del pasado se van resolviendo, ya que se alinearon completamente los astros para Escorpio. Los números mágicos van a ser 14 y 22, y los colores el azul y el amarillo. No es tiempo de quedarse callados; hay que comunicarse y decir lo que sale de adentro para que los entiendan. En salud, hay que cuidarse de los riñones, tomar más líquidos, consumir más verdura y caminar.

escorpio signo año nuevo.jpg A Escorpio se la van a empezar a acomodar las cosas.

El viernes será el día mágico de una semana de reuniones laborales y también familiares, como anfitriones de la Navidad. Buen momento para hacer ejercicio, mejorar el look y recordar que nadie es indispensable en la vida; así que a alejarse de quienes no vale la pena estar cerca. Aparecerá una mascota de regalo que traerá felicidad. Tiempo de pintar la casa, arreglar filtraciones y las luces que no están andando bien. Los signos compatibles van a ser Piscis, Cáncer y Leo. Va a ser una semana de pasión y de conquista, en un tiempo de enamorarse y entregarse a la persona amada.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Sagitario

Una semana de sorpresas, regalos, fiestas y reuniones. La buena suerte se acerca en todas las formas. El mejor día va a ser el lunes. Eso sí, va a haber algo de tropiezos en cuestiones de escuelas, así que hay que estudiar más. Hay gente hablando por detrás, a la que hay que evitar, y hay que tratar de descansar y no dejar de dormir por culpa de cosas del pasado.

Sagitario.jpeg Sagitario de racha con la buena suerte.

Hay que dejar que las cosas fluyan para acabar los proyectos de este año 2023 y saber que viene para el 2024. Los números mágicos serán el 05 y el 07, y los colores amarillo, naranja y rojo los ideales. La pareja compatible saldrá de entre Libra, Aries y Leo, que está en el momento de casarse. Es el momento de formar alguna familia, un patrimonio y una estabilidad para el futuro.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Capricornio

Va a llegar ese dinero esperado para pagar deudas. Se vienen trámites de pasaporte, visa o migración, en una semana provechosa en cuestiones económicas. eso sí, hay que tratar de controlar los impulsos y la boca para no hablar de más. Ojo que no todas las oportunidades son buenas, así que si ofrecen un cambio de trabajo hay que pensarlo varias veces. El día martes será el mejor día de una semana en la cual el 06 y el 19 son los números mágicos y el rojo intenso y el amarillo, los colores.

Capri.jpeg Capricornio debe evaluar bien las oportunidades.

Es el momento de ponerle pasión al amor, al trabajo, al ejercicio y a la alimentación. Las personas de Capricornio van a estar compatibles con Aries, Tauro y Virgo, que les van a hablar de estabilidad y de estar juntos. Hay que tener cuidado en no hablar con cualquier persona, para que no haya muestras de envidia. Hay que quitarse malestares, y malos pensamientos y cuidarse el estómago, el intestino y las úlceras.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Acuario

Va a ser una semana para recuperar el ánimo y alivio de todas las enfermedades que venían molestando. Es hora de concentrarse en sus trabajos o negocios, sin enojarse. Es fundamental aprender a ser más administrados, para poder salir a hacer ejercicios y salir con sus parejas y familias, trabajar y estudiar. El día jueves será el mejor, 11 y 28 los números mágicos y el amarillo y el azul fuerte los colores.

Acuario.jpeg Momento de empezar a madurar para Acuario.

Es el momento de empezar a madurar, de aprender a respirar ante cada impulso o enojo. No hay que pensar tanto en el pasado ni en los rencores ni en la venganza. Hora de elevar los sentimientos puros que son el amor, la esperanza, la fe y la comprensión, que viene un amor muy compatible de Tauro, Géminis o Libra, que son signos que van a estar muy cerca de los Acuario para hablar de cuestiones amorosas.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Piscis

Tiempos de comprender y avanzar. No hay que estar detrás de nada ni de nadie. Si el trabajo no gusta, hay que ir por otro; si esa persona no era para ustedes, a moverse de esa relación, que es tan tóxica, ya que vienen cosas muy bondadosas. Vienen, además, amores más compatibles, en medio de una semana de conocer gente, de hacer ejercicio, estudiar inglés y llenar esos huecos que habían dejado las personas del pasado.

piscis signo año nuevo.jpg Tiempo de comprender y avanzar para Piscis.

Los números mágicos serán 09 y 23, y los colores, amarillo y verde. Está bueno comprar un libro y hacerse un poco más cultos, mientras disfrutan de la mascota que llegará como regalo. Acuario, Cáncer y Escorpio van a ser los signos que van a estar cerca hablarles de estabilidad amorosa, de una propuesta verdadera de amor sincero y de esa alegría que caracteriza completamente al signo de Piscis