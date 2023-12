El horóscopo de Jimena La Torre para diciembre: signo por signo, las predicciones para fin de año

Eso sí: no vale culpar al horóscopo , porque es simplemente una "guía" para saber lo que vendrá en el corto plazo. Ahora sí, ¡a descubrir lo que está por venir!

Escorpio

Según La Torre, Escorpio continúa en diciembre con la oposición del año de Tauro, que va a continuar hasta mayo, pero se asoma un 2024 con otras decisiones. El corazón carmesí para el amor, porque a Escorpio le encanta tener en sus manos el corazón del amado.

Respecto a la posición de la luna, señala una luna el 9, que apuntala al crecimiento, a saber lo que quieren; el 17 una luna linda, que ayuda a creer en sus proyectos; y la luna llena el 26, en su querido signo amigo de Cáncer, que le va a ir muy bien para tomar el toro por las astas en situaciones emocionales que los tenían desestabilizados. Las lunas los acompañan.

Para el primer decanato (períodos de aproximadamente diez días, en los que cada signo se divide en tres partes) de Escorpio, los que cumplen en octubre, tienen decisiones laborales bastante buenas. Los hijos serán importantes y les abrirán puertas, y si no tienen hijos, serán ustedes. Las puertas se abrirán solas.

Embed

El segundo decanato tiene personas que pueden estar queriendo frenar los planes antes de avanzar. Si bien les va a ir bien, tienen mejor desarrollo hacia la última semana del año. Traten de hablar con las personas, solucionar temas emocionales, sacar del medio situaciones incómodas y lograr un triunfo real en la familia y en lo profesional.

Para el tercer decanato, tendrán mucha popularidad. Van a lograr todo, es como si tuvieran que sacar una copa por un triunfo deportivo, eso está. O por lo que hacen en sus trabajos y en la popularidad, que la gente los aplauda. Y se ve la llegada de un amor real con una familia contenta.

La carta de Escorpio es la 7, la que corresponde al 2023. Tendrán carrera, éxito y acción; y se ve que lo que no terminaron en 2023 lo harán en 2024.

Cáncer

Diciembre arranca un poquito con la luna en Cáncer, y luego pasa a Escorpio. Recién el 9, los cancerianos sentirán que los deseos del mes se están haciendo realidad. Para el 17 tendrán éxito total con la luna en Piscis, y la luna llenísima será el día 26. Cáncer en su fecha tiene las llaves de San Pedro.

Para el primer decanato de Cáncer, todos los cancerianos van a enterarse de alguna situación de nacimiento en la familia. Un bebé, alguien que llega, algo que se disfruta y comparte con el amor. Y también "el amante", que no siempre tiene que ver con un amante físico, sino también de hacer las cosas que a uno le gustan, las musas inspiradoras... ser mucho más artista en todo.

Embed

El segundo decanato muestra pasión. Tienen la posibilidad de desatar los nudos laborales que los están complicando, van a poder soltar, decir, hablar de las cosas incómodas. Hay también triunfos de tus situaciones laborales, y si tenés hijos varones aún mejor, porque será para ellos también. Terminan el año muy bien, excelente. Cerrás forrado de alegría y triunfo.

Para el tercer decanato, deben asumir los compromisos de la fuerza, de tomar la vida y poder dominar las situaciones que sienten que no dominan. Permitirse viajar, disfrutar, una mudanza... Permitirse decir "me voy". Y también hay un amor esperando del otro lado.

La carta de Cáncer es el 10, "La Suerte".

Leo

Tenemos el primer día del mes la luna favorable en el signo, y termina el 29 con los ñoquis con luna en Leo. Además tenés el 19 con la luna creciente en Aries, y el 11 para que te vayas de viaje u organices un viaje.

En el primer decanato, los que cumplen en julio, vemos una posición de avance increíble respecto a la familia y los hijos. Verán que los hijos desarrollan bien el mes y avanzan en todo. Por otro lado, el amor está muy presente, pero siento que van a enamorarse de logros familiares. Quizás sea el hogar lo que se beneficia con la energía.

Respecto al segundo decanato, que cumple del 1 al 10 de agosto, tiene una maravillosa rueda de la fortuna que los anima a generar mejor energía positiva en lo que tiene que ver con la suerte. Es un signo al que le encanta la suerte, por lo que debe avanzar y creérsela.

Embed

El tercer decanato, que cumple del 11 al 22 de agosto. Hay una situación clara que tenés a la mitad respecto a un tema económico. Si tengo un negocio y no me fue bien, nos indica que no lo cierres todavía, que hagas stock. Esto nos indica que descansemos, que nos tomemos un tiempo, porque la suerte nos va a acompañar.

La carta de la suerte indica conciencia, alegría, nacimiento y la luz.

Tauro

Tendremos luna en Virgo, super positiva para la realización laboral de Tauro; luna en Capricornio, que les dará la chance de alcanzar las metas que tanto quieren; y luego la luna en su signo muy positiva, terminando el mes con otra luna en Virgo y cerrando la posibilidad de trabajos para tener un 2024 excelente.

Primer decanato de Tauro para diciembre, nos marca primero que nada una justicia favorable en lo relativo a la realización laboral, sobre todo de los hijos. Se ven familias positivas, y que se organiza un lindo viaje para el 2024. También puede ser una mudanza, todo muy seguro para el próximo año, con planes concretos.

En el segundo decanato, quienes van de los primeros días de mayo hasta el 10, marcan mucho amor. También la búsqueda de un poco de paz interior. Si bien están con situaciones laborales intensas y difíciles, está bueno que se corran un poco y entiendan que no pueden manejar todo. Si sentís que algo no está bueno con lo laboral, no lo abandones (tampoco la carrera), vas a poder superarlo. Respecto al amor, retomarás cuestiones abiertas o amores del pasado, y te equilibrarás para estar bien con los amores a futuro.

Embed

Para el tercer decanato, se repite mucho el 8 de copas, con la proyección de que el amor que quiere Tauro para diciembre (y proyección para 2024) lo va a tener. Vemos un viaje por resolución de palabras, y también pueden ser por trabajo. Después, mucho con la fuerza necesaria para resolver situaciones de salud incómodas.

Respecto al año 2024, la carta será la de productividad, logros y empresas. Es lo que tendrán.

Sagitario

La luna será el día 11, que acompaña a días de optimismo. Primero estará en Leo, el 29 estará de nuevo en Leo, y después una luna en Aries creciente. Esto indica tiempo de éxitos para los sagitarianos.

Primer decanato del signo, quienes cumplen en noviembre: estarán con cambios interesantes, firmarán quizás un contrato que no tenían presente, o realizarán cambios fuertes como mudanzas o reconexión con gente querida. También competirán por puestos de trabajo más fuertes.

Embed

El segundo decanato serán las grandes estrellas. Tendrán amor, trabajo, desarrollo en los estudios, prosperidad para los hijos y un viajecito en pareja. También podrán exponer lo que hacen artísticamente, porque les irá bien.

En el tercer decanato, son los grandes soles de diciembre. Podrán mostrar su sabiduría en la palabra, en su forma de expresar, disfrutando ser ese niño interior. Pasarán muy bien los cumpleaños, y proyectarán algo "bueno y nuevo" en lo laboral.

La carta de Sagitario para 2024 es maternidad, amor y confort; la fertilidad en todo sentido.

Piscis

Se viene un tiempo maravilloso. Arrancan el 9 con la luna en Escorpio, súper positivo; la luna en 17 para que se abran oportunidades en creer; y la luna llenísima en 26 o 27, donde el signo de Cáncer apuntala para desarrollar los planes de amor muy buenos. El color del año será azul y turquesa. Tendrán dos puertas, dos casas, dos trabajos.

El primer decanato, que cumple en febrero, nos muestra algo muy positivo. Sabrán hacia donde van, y mostrarán mucho amor por su familia, pero se dedicarán a hacer lo que ustedes quieran. Siempre manteniendo la suerte, que es la que los acompaña y apuntala. En lo laboral, excelente.

Embed

Segundo decanato, hasta el 9 de marzo, muestra una cierta lentitud, una sensación de que si no los acompañan no brillan. Pero el 17, con la luna en su signo, podrán abrirse a oportunidades.

Para el tercer decanato, del 10 de marzo en adelante, tiene muchísimo trabajo y sabiduría. Esas puertas que parecían cerradas terminan empezando a abrirse. Hay decisión, hay desarrollo laboral y hay comunicación con la familia.

La carta será el sacerdocio, que nos lleva a inspirar, educar y guiar.

Capricornio

Será un signo excelente a fines de 2023 y también en 2024. Habrá una luna el 4 en Virgo, terminarán también el año así. Tendrán sol en el signo, mirá si les irá bien. Habrá una luna nueva en Capricornio el 13, para dejar atrás todo lo que no sirve; y el 22 para concretar planes profesionales o materiales concretos y comprar algunos bienes materiales.

Para quienes son del primer decanato, que cumple en diciembre, tendrán que trabajar mucho en el "omm" y manejar mucho lo indicado y no ir en contra de la corriente, porque pueden hacer agua. En el amor, encontrarán eso que realmente los una a lo que necesitan. No les irá bien: les irá súper bien, pero aprendiendo a dejar atrás lo material. Si aprenden a dejar el trabajo, se van a enamorar.

Embed

En el segundo decanato, también tenemos un tiempo de templanza y uno de amor. Cuando te despegues de situaciones laborales, profesionales y materiales, te vas a enamorar y te podés lanzar a cosas nuevas, hacer cosas que capaz no tienen que ver tanto con el dinero sino con sentirte bien.

Respecto al tercer decanato, apunta más al desarrollo profesional, la actitud, mantener las decisiones con los hijos y hablar con ellos sobre lo que quieren. Ahí está Capricornio, con esa memoria frágil en lo emocional pero fuerte en lo realizactivo (sic), acordarse de lo que dijiste que ibas a hacer y no hiciste..

Para la carta, renacimiento, exposición y oportunidad con el equilibrio de su lado.

Libra

Sobre las lunas, tendremos el 6 la luna en tu signo, súper favorable para tomar decisiones importantes respecto a dejar atrás cosas que ya "no van" para tu vida. El 15 habrá luna en Acuario, favorable para disfrutar con amigos; y el 24 habrá una luna favorable en Géminis, para ser una persona con buen nacimiento en diciembre.

El primer decanato muestra muchas "espadas", mucho poder. Estudiar, sacarse buenas notas y abrir puertas con respecto a su relación pública. También tenemos el amor y la justicia con figuras importantes de la familia. Estarán un poco incómodos, jugando un juego muy bueno para no quedar mal con quienes ama.

Embed

Para el segundo decanato el panorama es excelente. Fertilidad, viajes, sabiduría, familia, equipo... Se expandirá a lo laboral y también a la profesión. Veo una mudanza y viajes en breve.

Sobre el tercer decanato, tendremos un nuevo presidente de este signo. En principio, vemos una carta que marca que terminarán el año de buena manera. Sí habrá indecisiones respecto a quiénes están dentro de tu equipo, tratando de meter gente que uno quiere, pero que entre sí no se quieren. Y esto puede generar conflictos.

La carta será romance, pareja y encuentro.

Aries

Arranca con la luna en Leo, con autoestima más alta; el 11 tendrán luna en Sagitario para viajar; el 19 luna en su signo para su trabajo; y el 29 luna en Leo, terminando con un diciembre a puro fuego para Aries.

Para el primer decanato, tenemos fortaleza, capacidad para poder dominar cualquier situación de orgullo personal y salir adelante. También tenemos un viaje que puede estimularnos, con organizar la vida emocional y compartir con alguien que queremos mucho. También hay realización familiar con personas que admiramos dentro del hogar.

Segundo decanato muestra a los "reyes del amor", todo el mundo los quiere y saben lo que quieren. Su mente está abierta a proyectos nuevos. Deben hacerse cargo de una persona que puede estar un poco mal en la familia. Tienen hijos que se están desarrollando y que crecen bien profesionalmente.

Embed

Sobre el tercer decanato, vemos mucha posibilidad de crecimiento. Les darán un trabajo difícil, para desatar esas cuerdas difíciles, esos nudos. Tendrán justicia favorable en el trabajo, con buenos contratos y buena productividad. Podrán armar buenas bases para los próximos meses.

Para ellos, la carta marca equidad, justicia, equilibrio y rectitud.

Virgo

Luna en día 4, súper favorable, que termina también el mes en su signo y arranca el 2024 ahí. Son muy importantes en el traspaso de año. El azul será su color. También tenemos luna en Capricornio el 13 para éxitos materiales y profesionales, y la luna en Tauro para cerrar temas como alquilar propiedades o pensar en casitas afuera para el verano.

Primer decanato, que cumple en agosto, tiene grandes cartas. Primero, un éxito total. Habla de mudanzas, movimientos, viajes. Es exitoso. Hay revalorización de situaciones del pasado, volver a esas noches que nos dieron alegría, que disfrutamos de la vida y conectamos con el amor. Hay que entregarse a pasarla bien sin pensar en lo económico. Les irá bien pero con tranquilidad sobre fin de mes.

Embed

Segundo decanato para Virgo, nos indica que tendrán un éxito maravilloso para terminar este año. Habrá nuevos negocios, nuevo desarrollos que sumarán para encarar el 2024 aún mejor, convirtiéndote en "tu propia" empresa con éxito.

En el tercer decanato hay dudas e indecisiones en temas laborales y conectados a lo afectivo, o con decisiones familiares. Vemos el desarrollo de un buen trabajo, apuntalando al crecimiento y a llegar al final, el logro del 2023.

La carta de la suerte muestra paciencia, tenacidad y fortaleza.

Géminis

Tendrán un diciembre súper positivo, con un pie en el próximo año. Luna en Libra el 6, que da justicia favorable en todo; luna en Acuario, que activa la vida social y distribuye lo laboral; y luna en su signo el día 24. Van a ser los "niños elegidos", excelente tiempo para Géminis.

Para los decanatos, en el primero debemos ver un encuentro entre la pasión y el amor. El trabajo requiere mucho tiempo y disponibilidad, mucho accionar; y la pasión también está activando mucho las relaciones afectivas. Acá se ve una relación de amantes antes de terminar el mes, porque pueden enamorarse de algo nuevo (que no necesariamente debe ser una persona).

Embed

Sobre el segundo decanato, tenemos un mes maravilloso. Será un momento muy bueno, con la conciencia de vivir las mejores situaciones laborales, familiares y de amor. Respecto a las relaciones de trabajo, quizás deban incorporar a alguien más para desarrollar un plan. Quizás habrá un viaje pendiente de realizar, y habrá justicia porque lo terminarás realizando.

En el tercer decanato, veremos una gran aprobación. Dar los exámenes de la mejor manera, y pasar las situaciones de salud muy bien. Pasarán lo laboral con gran éxito, pero estarán un poquito incómoda en las situaciones familiares y personales. El año que viene será tu año.

La carta será de conocimiento, totalidad y muchos viajes.

Acuario

Este 2023 los acompañó la suerte, y así también terminará el año. Tendrán lunas favorables el 6 en Libra, con justicia a favor; luna en tu signo el 15, y el 24 con nacimiento. Los signos de aire tendrán una determinación de nacimiento para el año próximo excelente.

Para el primer decanato, la rueda de la fortuna y 10 puntos en lo económico. Habrá desarrollo de una mente brillante para que se abran puertas para vos y tu familia. Apoyar a los hijos en el estudio.

Embed

En el segundo decanato, vemos cartas de pasión y decisión. La pasión afecta lo laboral y profesional, con competencias interesantes que los dejarán en una buena posición. También en competencias deportivas, y en desatar los nudos de tu cabeza; siempre repensando a corto plazo. Podrán resolver situaciones incómodas.

Sobre el tercer decanato, tenemos lindas cartas, donde vemos mucho amor de madre. Vemos fertilidad, fecundidad, oportunidad y mucha conexión maternal. Una sensación de que la intuición te lleva por el camino correcto y sabes hacia donde ir. Habrá grandes logros materiales.

La carta de la suerte será determinación, capacidad e independencia.