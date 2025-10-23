La Inteligencia Artificial descubrió cuál es la App que vuelve lento tu celular

Hay un método rápido para recuperar el rendimiento del celular en pocos minutos.

Siguiendo sencillos pasos, la Inteligencia Artificial te enseña a volver más rápido tu celular.

La inteligencia artificial detectó que la causa de la lentitud en el celular y explicó que suele estar vinculada a ciertas aplicaciones y funciones del sistema que consumen demasiados recursos.

Entre ellas, las animaciones del sistema se destacan como las principales responsables, ya que aunque mejoran la apariencia de la interfaz, sobrecargan la memoria y disminuyen el rendimiento, especialmente en celulares de gama media y baja.

Por suerte, existen trucos simples y rápidos que permiten recuperar la velocidad del smartphone sin ser un experto y sin gastar dinero.

Cuál es la aplicación que vuelve lento tu celular, según la IA

Según la Inteligencia Artificial, las animaciones del sistema (los efectos que se activan al abrir, cerrar o cambiar entre aplicaciones) son las responsables de gran parte de la lentitud.

Para optimizar el rendimiento, se pueden desactivar estas animaciones siguiendo unos pocos pasos muy sencillos:

Abrí Ajustes o Configuración en tu celular.

o en tu celular. Buscá la opción “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo” .

o . Tocá repetidamente el “Número de compilación” hasta que aparezca el mensaje “¡Ahora sos desarrollador!” , lo que habilita opciones avanzadas.

hasta que aparezca el mensaje , lo que habilita opciones avanzadas. Regresá al menú principal de Ajustes y entrá en “Opciones de desarrollador” .

y entrá en . Localizá la sección “Dibujo” , donde se encuentran los controles de animación.

, donde se encuentran los controles de animación. Revisá y ajustá las tres opciones disponibles: Escala de animación , Escala de transición de animación y Escala de duración del animador .

, y . Seleccioná “Animación desactivada”o “0.5x”, reduciendo así el consumo de recursos y acelerando la respuesta del teléfono.

IA

Además, la IA recomienda mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas, ya que las nuevas versiones suelen corregir errores y optimizar el rendimiento.

También sugiere realizar un escaneo en busca de virus o software malicioso, que puede ser otra causa de la lentitud. Si después de aplicar todos estos pasos el celular sigue funcionando lento, la última alternativa es realizar un restablecimiento de fábrica, que devuelve al dispositivo su rendimiento original aunque elimine aplicaciones, fotos y datos.

Con estos simples ajustes, tu celular puede recuperar velocidad, mejorar la respuesta al tocar la pantalla y extender su vida útil sin necesidad de gastar en reparaciones.

Cuáles son los celulares más vendidos del 2025

El 2025 trajo consigo una nueva generación de celulares de alta gama que ya están disponibles en Argentina. Con diseños más sofisticados, inteligencia artificial integrada y mejoras en batería y fotografía, las principales marcas compiten por conquistar a los usuarios.

Celulares Samsung El gobierno nacional anunció el lunes que reduce los aranceles a la importación de celulares y los elimina a partir de enero de 2026.

Samsung y Apple encabezan el ranking de los celulares más vendidos. Sin embargo, existen varias empresas que compiten fuertemente, e incluso, los superan en apartados y aspectos clave.

En el dinámico y competitivo mercado de celulares de la Argentina, Xiaomi se posicionó como un jugador clave, ofreciendo una amplia gama de dispositivos que cubren distintos segmentos de precio y necesidades.