Las 5 profesiones que más podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial, según informe de OpenIA

La empresa elaboró un informe sobre las tareas y carreras que podrían ser desplazadas ante el avance de la IA. Cuáles serán los sectores más afectados.

La reconocida empresa OpenAI , dedicada al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), publicó un informe en el que menciona las 44 ocupaciones que podrían verse desplazadas en los próximos años ante el avance de nuevas tecnologías . El reporte, conocido como lGDPva (Gross Domestic Productvalued evaluation), evaluó cuánto pueden reemplazar las actuales inteligencias artificiales el trabajo humano en tareas reales.

El análisis abarcó nueve industrias clave en Estados Unidos, donde la automatización de tareas a través de IA ya comenzó a equiparar, e incluso superar, el rendimiento de especialistas humanos en determinadas funciones. Entre ellos se contaron las áreas de salud, finanzas, comercio, manufactura, gobierno, servicios profesionales e información.

En el estudio cada tarea fue evaluada por expertos de la disciplina con una metodología “ciega”, es decir, que los supervisores no sabían si el trabajo que controlaban había sido hecho por una persona o por la IA .

Cuáles son los sectores más vulnerables frente a los avances de la IA

El informe detalla porcentajes de “victorias” de la IA frente a los humanos en tareas de cada profesión, interpretados por medios que analizaron el estudio.

En este sentido, del estudio se desprendió que en empleados de mostrador y alquileres, la inteligencia artificial superó al humano en el 81% de las tareas; los gerentes de ventas registraron un 79%; y para funciones relacionadas con envíos, recepción e inventario, la tasa fue del 76%.

De la misma manera, profesiones como editores y desarrolladores de software también mostraron alta vulnerabilidad, con un 75% y un 70%, respectivamente. Detectives privados e investigadores se ubicaron en 70%, y "oficiales de cumplimiento normativo y supervisores de ventas no minoristas llegaron a un 69%.

El listado de las 44 profesiones más afectadas por la IA