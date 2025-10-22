Tendencias laborales: estos son los 7 ejes que marcarán el empleo en el año 2026

Los avances en la IA impactan en el mundo del trabajo. En este contexto, aparecen nuevas tendencias laborales que redefinirán la relación entre los empleados y las empresas.

Los permanentes avances en la tecnología tienen impacto en todos los ámbitos de la vida, pero en especial influyen en el mundo del empleo y las carreras profesionales . En ese sentido, la forma de trabajar tendrá más cambios a medida que se acerque el cambio de década y quienes deseen adaptarse tendrán que estar al tanto de las tendencias que dan impulso esta transformación.

Ante la avanzada de la inteligencia artificial (IA), que desarrollará un papel cada vez más importante año tras año, será necesario aprender a aplicar las nuevas herramientas, pero también será fundamental tener en claro en qué ámbitos seguirá siendo esencial la intervención y el criterio humanos.

Frente a este escenario cambiante, la Revista Forbes publicó un listado de las siete tendencias laborales que marcarán el próximo año y que redefinirán la relación entre los empleados y las empresas.

1- Flujos de trabajo con IA

Muchas organizaciones veían a la IA como una herramienta que se podía incorporar para automatizar o optimizar los flujos de trabajo existentes. En adelante, serán también los procesos creados desde cero por la Inteligencia Artificial los que se utilizarán para la automatización, predicción y toma de decisiones.

Esto incluye desde cadenas de suministro que se ajustan en tiempo real hasta procesos de fabricación que responden dinámicamente a la demanda y disponibilidad de materiales.

2- Lugares de trabajo como ecosistemas conectados

Con el trabajo híbrido y remoto arraigado en la cultura de la mayoría de las empresas luego de la pandemia, comenzaron a surgir "ecosistemas flexibles de herramientas, redes de comunicación y espacios físicos diseñados para apoyar a los trabajadores" en cualquier lugar en el que se encuentren. La tendencia apunta a proporcionar "una experiencia fluida a los empleados".

3- El panorama laboral en constante cambio

La inteligencia artificial tiene un fuerte impacto en el empleo que deriva en recortes en la contratación de las profesiones afectadas. Entre ellas se incluyen las funciones administrativas, de oficina y de introducción de datos, pero también los puestos de dirección intermedios. No obstante, en otras áreas como la enfermería, los cuidados, la construcción, la educación y la tecnología, se está produciendo un crecimiento significativo. En este contexto, quienes quieran cambiar de rumbo el próximo año, tendrán que tener en cuenta estos cambios al momento de tomar decisiones profesionales.

inteligencia artificial.png

4- Habilidades centradas en el ser humano que cobran cada vez más valor

Frente a la automatización de muchas tareas, cobran mayor importancia las habilidades humanas que cumplen funciones que están fuera del alcance de las máquinas. En 2026 y hacia adelante, los empleadores valorarán especialmente aquellas habilidades donde las personas siguen siendo superiores, como la comunicación interpersonal, la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo.

5- Gestión de personas basada en la IA y los datos

Las decisiones sobre el concepto de talento ya no se basan únicamente en evaluaciones subjetivas, sino que toman en consideración métricas automatizadas que permiten identificar patrones y mejorar la productividad. Si bien con esta modalidad se pueden correr riesgos y se necesitan medidas de protección para garantizar la transparencia y la equidad, el equilibrio entre los nuevos métodos de obtención de información y el compromiso de aplicar prácticas éticas y responsables hará que las empresas tomen mejores decisiones en cuanto a los recursos humanos.

6- Experiencia de los empleados

A partir de la gestión de la experiencia del cliente, las empresas están rediseñando todo el recorrido laboral, desde la contratación del empleado hasta su día a día, con el objetivo de eliminar fricciones y aumentar la satisfacción del empleado. "La recompensa para las organizaciones que lo hagan bien en los próximos 12 meses será una mayor retención de la plantilla, la adquisición de talento y, en última instancia, la mejora de los resultados empresariales", dice el informe.

7- Jubilación suave

Los cambios en el mundo laboral y la accesibilidad a las opciones de trabajo autónomo y a la economía colaborativa están haciendo posible que muchas personas reduzcan el trabajo asalariado de tiempo completo a una edad más temprana. Este fenómeno, que se conoce como "jubilación suave", significa que la jubilación ya no es vista solamente como el punto final definitivo que se consideraba antes.