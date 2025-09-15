Los 3 alimentos indispensables para estimular el cerebro, según una psiquiatra de Harvard

Mantener una dieta equilibra es clave para la salud mental. Qué productos incorporar y sus beneficios.

Los 3 alimentos indispensables para estimular el cerebro, según una psiquiatra de HarvardLos 3 alimentos indispensables para estimular el cerebro, según una psiquiatra de Harvard

Nuestra dieta y la comida que incorporamos a ella tienen un efecto directo en el estado de salud y el bienestar. Y aunque muchos lo desconocen, también influye en el cerebro y en la vitalidad mental . Por ello, es importante mantener una alimentación equilibrada.

Si hablamos de cuidar la salud mental , no todo se reduce a evitar el estrés y ejercitar la memoria. Una investigación de la doctora Uma Naidoo , psiquiatra nutricional de la Universidad de Harvard y autora del libro “Lo que la comida le hace a tu cerebro”, también reveló cómo los alimentos impactan en el plano cognitivo .

El cerebro es uno de los órganos que más energía consume , por lo que requiere de nutrientes específicos para un correcto funcionamiento. Con una dieta adecuada, se puede mejorar la memoria , la capacidad de concentración y el estado de ánimo general, además de combatir el deterioro cognitivo. De acuerdo a los estudios, existe un grupo de alimentos que ayudará a cumplir con esto.

El poder de las nueces y el chocolate amargo

Entre los alimentos a los que se les atribuyen beneficios para el cerebro se encuentran los frutos secos, especialmente las nueces, ya que contienen una alta concentración de ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitamina E y polifenoles. El cerebro, en su mayoría, está compuesto por grasa y requiere de estos nutrientes para mantener la estructura neuronal, mejorar la comunicación entre neuronas y reducir el estrés oxidativo.

De acuerdo a estudios científicos, el consumo regular de nueces disminuye el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y mejora la memoria y la atención en adultos mayores. Además, sus antioxidantes combaten los radicales libres que causan daño celular, ralentizando así el envejecimiento cerebral. Su ingesta también puede contribuir a reducir la inflamación, un factor asociado a muchas patologías neurológicas. Su versatilidad también permite incorporarla en la dieta diaria, ya sea como snack o en ensaladas y cereales, siendo una forma sencilla y efectiva de cuidar la salud cerebral.

Otro alimento que ayuda al cerebro es el chocolate amargo. Su alto porcentaje de cacao es una fuente extraordinaria de flavonoides, teobromina y antioxidantes, compuestos que mejoran la circulación sanguínea cerebral, favorecen la neuroplasticidad y reducen los síntomas de estrés y ansiedad. Su consumo potencia los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con el bienestar y la motivación.

Además, el cacao favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y protege las células cerebrales del daño, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación para evitar ingestas excesivas de azúcar y grasas saturadas que podrían contrarrestar sus beneficios.

Los alimentos fermentados, aliados del cerebro

Los alimentos fermentados suelen estar asociados a la salud intestinal. Productos como el yogur natural, el kéfir, el kimchi, el miso o el chucrut aportan probióticos, microorganismos vivos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Esto puede influir positivamente en el estado de ánimo, la memoria y la función cognitiva.

Los probióticos presentes en estos alimentos ayudan a reducir la inflamación sistémica y producen neurotransmisores como la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico (GABA), que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo y la ansiedad.

Además, un intestino saludable favorece la absorción de nutrientes esenciales que alimentan el cerebro. Diversos estudios indican que un consumo regular de alimentos fermentados puede disminuir el riesgo de trastornos neuropsiquiátricos y promover una mayor claridad mental.

Qué más puedo hacer para cuidar la salud cerebral

Más allá de consumir los alimentos anteriormente mencionados, existen otras opciones que contribuyen a mantener un cerebro saludable. Entre ellas se destacan practicar ejercicio físico regularmente, dormir lo suficiente, reducir el estrés mediante técnicas de relajación y fomentar actividades cognitivas como la lectura o los juegos de memoria. La hidratación adecuada también es esencial, ya que el agua ayuda a mantener las funciones neuronales en óptimas condiciones.

Es recomendable evitar ciertos hábitos y alimentos nocivos. El consumo excesivo de azúcares refinados, grasas trans, alcohol en exceso y drogas puede dañar las células cerebrales, alterar la memoria y predisponer a enfermedades neurodegenerativas. La exposición a sustancias tóxicas y el tabaquismo también deben reducirse para proteger la salud cerebral a largo plazo.