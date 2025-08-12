Científicos revelan las mejores 6 técnicas para fortalecer la memoria

Estos ejercicios fueron avalados por especialistas en el área. En detalle, cada uno de ellos y su importancia para el organismo.

El deterioro cognitivo es inevitable a través del paso del tiempo, pero con el avance tecnológico y de la ciencia cada vez son más los estudios e investigaciones que se realizan con el objetivo de fortalecer esta parte del cuerpo. Ante ello, es importante conocer cuáles son las 6 técnicas científicas para fortalecer la memoria .

Es común que las personas mayores comiencen a mostrar algunas fallas en su memoria, ya sea perdiendo objetos importantes u olvidándose una tarea que recientemente había comenzado, entre muchas otras. Sin embargo, diferentes investigaciones demostraron que existen hasta seis estrategias que pueden ayudar a fortalecerla y mejorar la capacidad para recordar las cosas.

El respaldo científico que acompañan a estas técnicas para fortalecer la memoria fueron validadas por Charan Ranganath , neurocientífico en el Departamento de Psicología y el Centro de Neurociencia de la Universidad de California y director del programa "Dynamic Memory Lab". El especialista aseguró que olvidarse cosas es una función adaptativa y no una deficiencia del cuerpo .

Siguiendo esa línea, Michael Hasselmo, neurocientífico de la Universidad de Boston, destacó la importancia de tener hábitos saludables como un buen ciclo de sueño, actividades físicas semanales y una dieta balanceada. En detalle, las seis técnicas científicas para fortalecer la memoria en el mediano y largo plazo:

Conexiones significativas y mnemotecnia. De esta manera, los especialistas buscan asociar términos u objetivos con algo familiar para mejorar su retención. La mnemotecnia es clave para recordar datos puntuales, tales como números y fechas. Algo similar propone Daniel Willingham, psicólogo de la Universidad de Virginia, quien le da una mayor importancia a ejercicios como acrónimos, rimas o canciones.

la memoria infinita.jpg 6 técnicas científicas para fortalecer la memoria

Repetición espaciada y práctica de recuperación. Consiste en una técnica que muchos utilizan para aprender idiomas nuevos, e implica repasar información en intervalos crecientes. El neurocientífico Ranganath afirma que "con el aprendizaje espaciado los recuerdos se desprenden de un contexto específico y se accede a ellos en cualquier situación".

Este método permite, principalmente, recordar los datos antes de buscarlos. Se aconseja intentar buscar la respuesta en el cerebro hasta el último intento ante de ir a encontrar la respuesta.

Leer en voz alta. El efecto de producción. No es ninguna novedad que la lectura contribuye con el fortalecimiento de la memoria y de otras funciones cognitivas. Sin embargo, no todos conocen los efectos que produce leer en voz alta. Esto lo refuerzan diversos estudios citados por National Geographic, los cuales demostraron que esta práctica activa áreas motoras y auditivas, generando más conexiones neuronales y facilitando la recordación.

Integrar los sentidos en el aprendizaje. Para implementar esta técnica, es clave vincular los sentidos con la información. ¿De qué forma se puede implementar en el día a día? Hasselmo explica que darle un sonido, olor o color a un recuerdo lo puede transformar en uno más intenso y duradero para la mente.

memoria.jpg De qué manera incorporar los ejercicios para fortalecer la memoria.

Método de los loci, también conocido como el palacio de la memoria. Se trata de un método clásico que muchos atletas utilizan para fortalecer la memoria. Para ello, hay que "imaginar un entorno familiar y situar cada elemento que se desea recordar en un lugar concreto".

Los especialistas aseguran que crear vínculos inusuales entre palabras y un objeto puede facilitar considerablemente recordarlo a largo plazo. Uno de sus principales beneficios es que gracias a esto se "aprovecha la capacidad del hipocampo para gestionar la memoria y la orientación espacial".

Crear recuerdos de forma intencional. Finalmente, la última técnica para mejorar las funciones cognitivas consiste en buscar crear los recuerdos de forma adrede.

Para ello, Ranganath utiliza el ejemplo de una salida nocturna. En lugar de esperar que los recuerdos se generen de forma automática, lo cierto es que darle una mayor importancia desde la previa "permite vivir la experiencia con mayor intensidad y favorecer la formación de memorias duraderas".