Ni detergente ni jabón: el truco definitivo que borra los rayones de los lentes

El desgaste diario puede dañar los cristales y afectar la visión. Existe un método simple y seguro que ayuda a mejorar su aspecto en pocos minutos.

El truco definitivo para eliminar los rayones de los lentes, sin dañarlos.

Los lentes acompañan la rutina de millones de personas y, con el paso del tiempo, suelen perder claridad por pequeños rayones provocados por el uso cotidiano, el polvo o una limpieza inadecuada.

Aunque muchos recurren al detergente o al jabón , hay un truco sencillo y accesible que permite disimular esas marcas y darle mejor apariencia a los cristales en cuestión de segundos. Estos daños no solo afectan la estética, sino también la calidad de la visión.

Los rayones se producen por varias razones:

Limpiar los cristales en seco con telas ásperas.

Guardar las gafas sin funda en bolsos o mochilas.

Exposición a partículas de polvo y arena.

Uso prolongado sin mantenimiento adecuado.

Aunque los tratamientos antirreflejo y endurecidos reducen el riesgo, ningún lente es inmune al desgaste. Por eso, la limpieza correcta es clave para evitar daños mayores.

lentes (1)

¿Qué no usar para limpiar los lentes?

Muchos creen que el vinagre, el limón o los limpiadores abrasivos son efectivos, pero estos productos pueden deteriorar el recubrimiento y empeorar los rayones. Tampoco se recomienda el jabón común, ya que deja residuos que generan reflejos incómodos.

Los elementos recomendados por ópticos para una limpieza segura y efectiva, los expertos sugieren:

Agua corriente: elimina polvo y partículas sin dañar el cristal.

Jabón neutro: ayuda a remover grasa y suciedad sin afectar el tratamiento del lente.

Paño de microfibra: evita pelusas y arañazos.

Limpiador óptico o toallitas especiales: opción práctica para viajes o uso diario.

Paso a paso para reducir rayones y mejorar la visión:

-Coloca los lentes bajo el grifo y humedece toda la superficie.

-Aplica una pequeña cantidad de jabón neutro con los dedos y frota suavemente en círculos.

-Enjuaga con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de espuma.

-Seca con un paño limpio y suave, sin presionar demasiado.

-Este método no elimina rayones profundos, pero reduce marcas superficiales y mejora la transparencia de los cristales. Además, prolonga la vida útil de las gafas y evita gastos innecesarios en reemplazos.

Consejos para prevenir rayones en el futuro

-Guarda siempre los lentes en su estuche rígido.

-Evita limpiarlos en seco o con ropa.

-Usa gamuzas limpias y productos específicos para óptica.

-No los expongas a superficies abrasivas ni a temperaturas extremas.

La recomendación se viralizó porque es económica, rápida y segura. No requiere productos caros ni herramientas especiales, y se puede aplicar en casa en menos de cinco minutos.