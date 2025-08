¿Ortiva u ortiba? El cartel que desató la polémica: cómo se escribe, según la RAE

Entre sus términos más intrigantes se encuentra "ortiba", a menudo escrito también como "ortiva", generando la recurrente duda sobre su grafía correcta: ¿Con "V" o con "B"?

Para desentrañar la forma correcta de escribir esta palabra, es crucial entender su origen contextual. "Ortiba" surge de una técnica lingüística característica del lunfardo conocida como "vesre". El vesre consiste en invertir las sílabas de una palabra para crear una nueva, permitiendo a los hablantes comunicarse de forma críptica, incomprensible para quienes no formaban parte de esa comunidad. Ejemplos clásicos de este ingenioso juego de palabras son "feca" (café), "telo" (hotel) y "jermu" (mujer).

La palabra "ortiba" (u "ortiva") nace al aplicar el vesre a "batidor". En el lunfardo, un "batidor" es alguien que delata o traiciona, revelando información confidencial, especialmente en contextos ilícitos; un equivalente más coloquial sería "buchón".

Esta figura es profundamente despreciada, ya que implica la ruptura de la confianza dentro de un grupo. Al invertir las sílabas de "batidor", obtenemos "tibaor", que, por simplificación fonética, se transforma en "ortiba". Dado su origen en "batidor", la forma correcta y más fiel a su etimología en lunfardo es "ortiba", con "B".

Cómo se escribe "ex" correctamente según la RAE

Según la Ortografía de la lengua española, los prefijos como ex- deben escribirse unidos a la palabra que modifican, sin espacio ni guion intermedios: exministra, exreportera, exactor.

No obstante, suelen aparecer formas incorrectas, como ex esposo, ex abogada o ex financiera. La norma establece que, salvo excepciones, la forma adecuada es unir el prefijo a la palabra: exesposo, exabogado, exfinanciera. Además, cuando el término comienza por r, esta letra no se duplica: exrector, nunca exrrector.

Prefijo Ex. La RAE explica que el uso del prefijo ex- cuando se emplea como sustantivo para referirse a una persona que ha dejado de ser pareja sentimental, la palabra no lleva tilde, cursiva ni comillas.

Existen situaciones en las que se permite el uso del guion. Si la palabra siguiente empieza por mayúscula, como en el caso de una sigla, se escribe ex-AFIP. También se admite el guion cuando resulta necesario para evitar ambigüedades: ex-preso (persona que ha estado en prisión) frente a expreso (tren o tipo de café). Cuando el prefijo afecta a una expresión compuesta por varias palabras con significado unitario, se escribe separado: ex primera ministra, ex número uno.

El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja anteponer ex- a sustantivos que designan cosas o a adjetivos, como en república exsoviética o exhuracán. En estos casos, lo apropiado es emplear términos como antiguo, anterior o expresiones equivalentes: la antigua república soviética, el otrora huracán.