"Respiración lunar": cómo es la técnica infalible para mejorar el sueño

También conocida dentro del área del yoga clásico como " Chandra Bhedana ", la respiración lunar ha sido un punto de debate en las redes sociales por sus propiedades para favorecer el ciclo de sueño y no tener problemas al dormir.

Sin embargo, no sólo está "aprobada" por los usuarios de las redes, sino que diferentes estudios demuestran cómo estas técnicas de respiración pueden mejorar la calidad de sueño en el mediano y largo plazo.

“Respiración lunar”: cómo es la técnica viral para mejorar el sueño

Inspirada originalmente en el concepto japonés de kaizen, cuyo significado en español se asemeja a un "cambio para mejorar", tiene como principal objetivo llevar a cabo un balance general en la vida cotidiana de las personas y poder dejar en el pasado los hábitos perjudiciales para la salud.

Uno de los principales beneficios es la simplicidad con la que se puede realizar este ejercicio de respiración: simplemente hay que tapar la fosa nasal derecha e inhalar por la izquierda suavemente durante unos segundos.

¿Qué se logra con esto? Principalmente, esta técnica permite activar el sistema nervioso parasimpático, reducir la frecuencia cardíaca y obtener una mejora en el ciclo de sueño.

respiración.jpg “Respiración lunar”: cómo es la técnica viral para mejorar el sueño

Según una publicación del medio especializado Vogue, la respiración lunar "tiene sus raíces en el yoga, se centra en regular el patrón de respiración para promover la calma y la concentración", sumado a que "no solo ayuda a calmar la mente, sino que también equilibra las energías del cuerpo, lo que es un enfoque central en el tantra y el yoga kundalini".

"En particular, cambiar deliberadamente el control del flujo de aire durante la respiración afectará las ondas cerebrales y relajará los nervios y las emociones. Por ejemplo, la fosa nasal izquierda ayuda a dirigir la energía al cuerpo y a la mente, estimulando así el cerebro derecho para aliviar las emociones porque se considera femenina y se asocia con la luna", añade.

Paso a paso, cómo hacer la respiración lunar

Los especialistas recomiendan encontrar un lugar tranquilo, sin distracciones y donde no abundan mucho las luces brillantes. Preferentemente, se elige una zona cerrada para que no entre el sonido y no se pierda la concentración durante el proceso de respiración.

El ejercicio se puede llevar a cabo acostado o sentado, ya que lo importante es encontrar una postura cómoda y relajada para el cuerpo. Con los ojos cerrados, el siguiente paso será imaginarse algo que transmita paz, como puede ser un océano o un paisaje, y luego presionar la fosa nasal derecha con el pulgar derecho.

Mientras tanto, los dedos índice y medio de la misma mano deben estar sobre la palma, con el anular y el meñique extendidos. Finalmente, se inhala el aire con la fosa izquierda durante cuatro segundos, y luego se exhala por allí.

respirar-por-la-nariz-o-por-la-boca.jpg Paso a paso, cómo hacer la respiración lunar

Inmediatamente después hay que tapar este orificio con el anular de la mano derecha para hacer lo mismo del otro lado. El proceso puede repetirse varias veces hasta encontrar la relajación. Una de las claves para obtener beneficios en el mediano y largo plazo es la consistencia, por lo que es clave repetir el proceso todos los días.

¿Cuáles son los beneficios de la respiración lunar?

La respiración lunar se ha vuelto muy popular en redes sociales, pero diferentes especialistas respaldan esta técnica de respiración para mejorar el sueño.

Entre sus principales beneficios, esto permite reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la función cardiovascular. Además, al igual que la mayoría de los ejercicios de respiración, ayuda a mejorar la atención, la concentración y la memoria.

En las redes sociales también se respaldan sus aportes para disminuir los niveles de estrés, aunque más que nada se destacan sus propiedades para dormir mejor.