Para un adulto desde los 25 años y hasta los 60, Gualtieri indicó que la recomendación es dormir no menos de 6 horas y no más de 8 o 9. Pero además hizo una diferenciación: no solo hay que ver la cantidad de horas de descanso, sino su calidad.

El especialista explicó a LMNeuquén que no solo hay que tener en cuenta la cantidad de horas de sueño, sino la calidad de esas horas. "Lo más importante es la calidad, porque si yo tomé para descansar dos miligramos de clonazepam u otras drogas, y me da la sensación que me dormí, puede pasar que sea solo una sensación y que no haya habido calidad en ese descanso", describió.