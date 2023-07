Parálisis del sueño, un trastorno muy frecuente

El trabajo, del que participaron 329 personas, fue publicado en la revista The Journal of Sleep Research.

“Al menos un 8% de la población sufre parálisis del sueño de forma recurrente; también hay personas que pueden tener un episodio en algún momento de su vida y después continuar normalmente. No significa que por tener parálisis del sueño una vez uno vaya a tenerla muchas veces más. Sólo se considera un trastorno de sueño cuando es recurrente y perturbadora”, aclaró la psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorando en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

Por su parte, el médico Christian Bortoluzzi, delegado en Misiones de la Sociedad Argentina de Neurología, aseveró que este trastorno “no es un desorden psiquiátrico”.

“Lo padecen preferentemente personas que tienen factores disruptores o mala higiene de sueño. En general aparecen de forma periódica en los pacientes que tienen ansiedad, estrés, trastorno bipolar, depresión o estrés postraumático; pero también le puede pasar a una persona completamente sana, pero está ahí algún factor disruptor en su sueño o está llevando una mala calidad del sueño”, detalló.

El investigador explicó que “en el sueño tenemos varios estadios, principalmente cuatro: estado 1 y 2, el sueño, que es el sueño más superficial; el estadio 3, que es el sueño profundo, y el 4, que es el estadio REM (Movimiento Ocular Rápido), que es donde tenemos la actividad onírica, que es la actividad de los sueños”.

“En el sueño REM tenemos neurotransmisores que nos ayudan a bloquear los movimientos del cuerpo a través de neurotransmisores inhibitorios del tronco cerebral ¿Qué permite eso? Que no estemos paseando, que no nos estemos moviendo, que no estemos hablando, justamente para no lastimarnos o para no lastimar a la persona que duerme con nosotros”, detalló.

El especialista dijo que “en la parálisis del sueño la actividad onírica se sigue formando, pero el individuo experimenta un disbalance entre el sueño y la vigilia”.

“La persona se despierta, pero sigue con la parálisis de los músculos de todo el cuerpo. Entonces aunque puede abrir los ojos el paciente no es capaz de emitir ningún tipo de sonido ni mover ningún músculo”, dijo.