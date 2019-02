Corre peligro de extinción el animal del billete de $100

“La taruca es una especie vulnerable. En la Argentina está en peligro: solo quedan pocos ejemplares”. Manuel Jaramillo fundación Vida silvestre

La caza, la competencia con el ganado, la modificación del ecosistema y el avance la la frontera agrícola son las principales amenazas para la conservación que enfrenta la especie. Si bien la familia de nuevos billetes se definió buscando representación geográfica, “poner animales con cierto grado de amenaza es una forma de que cobren visibilidad y de alguna manera darles protección” comentó Jaramillo.

Plan: “extinción cero” es un programa del Gobierno Nacional que funciona desde 2017.

“Plan de extinción cero” es uno de los programas mas ambiciosos que lanzó el gobierno nacional en 2017. Apunta a la conservación de las especies en peligro. “El desafío son los niveles de implementación y monitoreo y es ahí donde lo que uno esperaba no se ha visto tan firmemente, el concepto es bueno pero hace falta reforzar fuertemente el nivel de aplicación para que sea efectivo”, dijo el funcionario. “Los financiamientos no han sido los esperados y los factores que llevan disminuir la abundancia de esta especie siguen extiendo: la deforestación, la contaminación, el comercio ilegal”, cerró Jaramillo.

Algunos buenos ejemplos

Por otro lado, el especialista hizo referencia a dos casos de recuperación positiva y buena implementación de planes de conservación: la ballena franca y el Yaguareté. “La ballena franca estuvo estuvo muy amenazada, al borde de la extinción por la caza de forma desmedida. En la década del ‘70 empezaron las actividades conservacionistas y hoy estamos viendo una recuperación de la ballena franca casi del 5 % anual”, explicó.

“Eso tiene un cambio de paradigma respecto a la especie, que se la vincula con el turismo; se Hace no más de 300 años el Yaguareté habitaba por grandes extensiones de la pampa argentina y cazaba venado de las pampas -otro animal en peligro de extinción-, sin embargo los modelos productivos hicieron que haya quedado relegado a solo tres regiones: selva Misionera, Chaqueña y Yungas. “En el caso de este animal, la recuperación se está dando en la selva misionera, donde en 2008 teníamos 60 individuos y en el 2016 pasamos a tener 90, no así en otras regiones donde sigue amenazado por la caza, la competencia con el ganado y la pérdida del hábitat”, expresó Jaramillo, ilusionado con que la recuperación no pare.

Los factores que más afectan a los animales en peligro son la pérdida, cambio o destrucción de su hábitat. eso les pasa al venado de las pampas, al yaguareté, al aguará guazú o huemul