Coudet, entre el partido de hoy y la respuesta a Ceballos

“No tengo ninguna relación con Ceballos. Muchas veces es fácil juzgar al escuchar. En cualquier ámbito se puede perdonar. Si vos (al periodista que preguntó) te ponés a pensar, decís ‘te tendrías que sentar a tomar un café porque es para charlar’. Ahora si la situación te hubiese pasado a vos, no sé si lo harías”, sentenció el entrenador de Racing.

Enfocándose en lo futbolístico, Coudet anticipó que no va a arriesgar a Neri Cardozo en el duelo por Copa porque prefiere “perderlo un partido y no un mes”, y confirmó a los once que saldrán al Cilindro a las 19:15 para intentar mantener el liderazgo del Grupo E: Juan Musso; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Alexis Soto; Augusto Solari, Nery Domínguez, Matías Zaracho, Ricardo Centurión; Lisandro López y Lautaro Martínez.