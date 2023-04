Cuáles son los rubros más afectados por la furiosa trepada del dólar

Abrir las puertas de los locales no fue fácil este miércoles. Todos lo hicieron, pero con las antenas puestas en la cotización de la divisa. Algunos, que vienen anticipando este tipo de descalabros asegurándose un stock, atajaron los precios. Sin embargo, confiesan que no saben hasta cuándo. A otros nos les quedó otra que remarcar al recibir los nuevos listados. Algunos advierten que esas subas son desmedidas. Otros observan que no distan de las que vienen haciendo periódicamente en un país donde no existen valores de referencia y señales de un rumbo - como mínimo - a corto o mediano plazo.

"Es un desastre", exclamó Diego, detrás del mostrado de la tienda de repuestos de automotor Los Dos Clavos, ubicada en Belgrano al 2700. "Ayer fue muy complicado y hoy no pinta que se vaya a solucionar. Recién me acaban de pasar una lista de precios con un aumento del 40 por ciento para productos importados o que no se producen en un ciento por ciento en Argentina. Hay aumentos excesivos, mucho por especulación e incertidumbre. Por más que el dólar blue sea ilegal, como se dice, siempre se traslada a precios", manifestó.

"Hay mucha especulación por miedo a la falta de entrega a futuro. Se teme que no se liberen dólares para importar mercadería, por eso los importadores aumentan de golpe, de alguna manera abren el paraguas ante futuros aumentos o faltantes", planteó.

"Tengo otros proveedores que me dicen que la facturación está bloqueada cuando les hago un pedido. Así que al no facturar, no me pueden enviar. Hablo con distribuidores locales y colegas, y están todos en la misma. Yo hace 35 años que le compro a un proveedor que me manda la mercadería con un plazo de 30 días de pago. Ayer me pidió que le pagara y que recién ahí me mandaba la mercadería en el transporte", contó.

Esta situación se da tanto en este, como en otros rubros. En ciertos casos, las ventas se realizan en negro y el pedido no se despacha sin que impacte el pago.

"Es muy estresante porque lo que vendés no sabés si lo vas a reponer y seguro que no lo vas a reponer al mismo precio que lo compraste o que lo vendiste. Lo que sube queda ahí. Como mucho, lo que puede suceder es que te hagan una promoción de varias unidades con un 10 o 15 por ciento menos, pero es una oferta con lo que le agregaron de más en estos momentos. El dólar nunca baja, se agacha un poquito para tomar impulso nuevamente", lamentó el dueño de Los Dos clavos.

"Nunca me había pasado esto. Ya hemos vivido escaladas del dólar, pero creo que esta vez es más compleja la crisis. Si me preguntás qué tendría que hacer yo, te diría: bajar la persiana e irme a mi casa. En ningún país del mundo un negocio gana plata cerrando. Hoy en día cerrando y no vendiendo mercadería resguardás, por lo menos, el capital que tenés porque sino vas vendiendo y no podés reponer el stock que tenés y tu negocio se va achicando. Si me preguntás qué tendría que hacer, tendría que cerrar. Hoy nadie sabe absolutamente nada. El gobierno tampoco baja una línea clara. Estamos abiertos porque la rueda tiene que seguir: tenemos un gasto fijo, los sueldos de los empleados y responsabilidad con los clientes que nos compraron toda la vida", postuló entre indignado y resignado.

En la vereda de enfrente, Miguel de Corralón Neuquén toma mate mientras contempla su local sin clientes. "Esta es la realidad del país, no podemos inventar nada. Estamos parados totalmente acá. De ayer a hoy la gente no entra ni para preguntar precios. Antes venían y compraba un montón de cosas, en este último tiempo vienen 50 veces y compran de a puchos", describió. "Sin dudas esta no es la Belgrano de antes. Antes había más autos, más gente", añadió haciéndose eco del paisaje calmo de la transitada arteria.

"Ayer subió el cemento, el hierro, las chapas. Hoy hablamos con una fábrica hormigonera de Rosario y nos dijeron que cortaron las entregas", dijo y apostó que en unos días habrá desabastecimiento de algunos productos.

Con trabajo, pero con precios altos

Un panorama diferente brindaba la sucursal de Óptica Forestier, sobre la calle Combate San Lorenzo. Allí la clientela aguardaba a ser atendida, mientras una de las vendedoras ofrecía marcos de lentes con un rango de precios que oscilaba entre los 23 mil y los 97 mil pesos. Eso sí, con un 15 por ciento de descuento, con pago en efectivo.

"Nosotros tratamos de mantener los mismos precios. Por suerte pudimos stockearnos para conservar la calidad con los mismos precios", expresó Marcelo al advertir que el movimiento y la dinámica en el local no se vio afectada por la disparada del dólar del día anterior.

Sin embargo, advirtió que no sabe hasta cuándo ese stock les permitirá aguantar los precios. "Hasta hoy los podemos contener. Mañana, pasado, si el dólar llega a pasar los 500 o llega a los 600 pesos, será imposible. Como dependemos de otros laboratorios, por ahí tenemos que subir el precio de las lentes. Nosotros siempre tratamos de mantener los precios. Si se llega a ir todo por las nubes, habrá un cambio, como en todos los comercios. La tendencia es que todo escale, por eso -en lo posible- hay que tratar de hacer todo lo posible ahora", recomendó el encargado de la óptica.

Desde PuntoExxe, el local de reparación y venta de repuestos y equipos de computación y celulares, Marcelo agradeció el dólar diferencial que preserva a su rubro de los saltos del blue.

"Estamos con mucho trabajo afortunadamente en cuanto a servicio técnico. Lo que sí, notamos toda esta situación con las importaciones. Antes un repuesto o pieza solía demorar, como máximo, dos meses. Hoy tenemos un equipo esperando un cambio de placa desde noviembre; y otros desde enero, diciembre. Muchas cosas quedan en la aduana. La gente nos dice de todo, pero la verdad es que nosotros no podemos hacer nada al respecto. También trabajamos con la marca Exxo que es de acá, y en un mes podemos conseguir los repuestos", comparó, antes de destacar una caída en las ventas y el contraste entre los precios de inicios de año y los actuales.

"Los discos sólidos hace dos o tres meses rondaban los 9 mil pesos. Hoy están en 18 mil o 20 mil. Con el doble de capacidad, pasan los 30 mil pesos. Es insostenible. Los cartuchos de HP no se consiguen y los precios se disparan. Antes un cartucho para impresora que vendíamos a 6 mil pesos -como mucho-, hoy está en 12 o 13 mil pesos. Abundan las segundas marcas, algunas vienen sin blister. Hoy una compu muy básica no baja de los 300 mil pesos. No hay cupo de tarjeta que lo aguante", comentó, para luego agregar que para armar un presupuesto tiene que consultar el listado de precios en forma constante porque las variaciones son continuas.

"Nosotros igualmente mantenemos un listado de precios bajos porque tenemos una cartera de clientes grande y nos interesa vender, más allá de que los márgenes de ganancias sean muy bajos. El tema es que no sabemos los precios", exclamó al enfatizar la incertidumbre que reina en general.

Farmacia y supermercados

En una recorrida rápida por supermercados, se puede observar que el dólar no disparó los precios más allá de alguna remarcación, habitual en este contexto volátil. De momento, reina la tranquilidad, aunque con cierta tensión y flexibilidad: con el fiebre del blue, todo es un minuto a minuto.

En una cadena emplazada sobre la calle Perticone, aparecieron precios anunciando que no había stock de algunos productos de la canasta de Precios Justos.

En otros hiper, hay stock. Se encuentran algunos Precios Justos, aunque no sobresalen de las góndolas. Lo que más llama la atención, en algunos casos, es el límite de compra de tres unidades en harinas y aceites.

En el rubro Farmacia, Paul de Andina sostuvo que el alza del dólar no implicó un sacudón. No obstante, aclaró que las actualizaciones de precios es algo de todos los días. "Ayer remarcamos, pero fueron pocos productos. Los medicamentos aumentan siempre. La gente viene muy angustiada, nadie quiere venir a gastar a una farmacia", dijo con un dejo de amargura.