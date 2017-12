De amigas a enemigas públicas

La botinera sostuvo que ella tiene “la mejor con Giannina” y que cuando escribió el polémico tuit no mencionó a quién iba dirigido. La semana pasada, luego de que Diego criticara al goleador del Inter en el sorteo del Mundial, Wanda salió con todo y respondió que le deberían realizar un antidoping a todos los invitados al evento, en un claro disparo hacia Maradona. Luego vino el contraataque y Giannina le respondió: “Qué pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. ¡Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi”.

Lo sorprendente es que la relación de ambas, ahora enfrentadas, era de amistad. Wanda le dijo a su hermana que la hija del 10 estuvo en su casa en Italia tomando vino y charlando. “Incluso hace poco me llegó una muñeca firmada en la frente por Maradona, que Francesca ama… es como un amor-odio el tema de los Maradona”, agregó.

En el contacto telefónico también se supo que Wanda está en conversaciones con Telefe para hacer un programa. “Puede ser que muy pronto estemos por ahí, estamos hablando, faltan arreglar algunas cosas”, adelantó.

Inicio: “Sampaoli llama a Icardi solo por Wanda”, declaró Diego luego de la ceremonia del mundial.