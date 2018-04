De idiotas y cómplices

Lo que no sabía el sacerdote, al igual que nosotros, es que Karina un mes antes había denunciado que Muñoz les había dicho a sus amigos que la iba a matar a ella y a Valentina en caso de terminar preso por haber abusada de la niña (nota página 28).

Ahora, cuando Capitanio se entere de esto, podrá brindar una nueva definición mucho más dura y categórica del sistema judicial.

Fieles a nuestro estilo, seguimos hurgando para tratar de entender y nos topamos con esta amenaza denunciada un mes antes por Karina, y la verdad, la lógica pierde de mano frente a la indignación.

La Justicia le hizo vivir a la joven mamá un calvario innecesario, pero ¿por qué? Seguramente por negligencia, burocracia y una pésima calidad profesional de empleados y funcionarios ausentes de la realidad.

Como un acto último de fe, debemos creer que el TSJ nos dará una respuesta ejemplar a modo de bálsamo pero esperemos que no sea una decisión salomónica en la que paguen justos por pecadores.

Hay algo de lo que no me cabe duda: el TSJ no pude ser indulgente y está obligado a dar una respuesta no sólo a la sociedad, sino también a las víctimas.

El desafío también lo tiene la Policía, que todavía no habla de las responsabilidades por las groseras falencias que tuvo.