"De los nervios me fui al río para no escuchar nada"

¿Cómo lo vivieron personajes ligados a River en la región? “En lo personal, fue una de las alegrías más grandes. Fueron tantos mis nervios que me propuse, por cábala, mirar sólo los primeros diez minutos del partido. Después me fui al río para no escuchar gritos de ningún vecino y volví a casa a la medianoche y busqué el resultado del partido en Google, casi seguro de que iba a resultar, jaja”, comentó la anécdota el conocido periodista neuquino Tino Dolce.

Un ex jugador del club

Pablo “Chala” Parra es uno de los regionales que se dieron el lujo de ponerse la camiseta de la banda roja. El hoy entrenador de fútbol ahora lo disfruta como hincha.

“Pensé que se iba a hacer muy difícil allá, teniendo en cuenta la defensa sólida del Gremio, aunque creí que iban a cambiar la táctica. Cuando vino el primer gol de River dije ‘se lo ganamos’ y fue una alegría grande, inolvidable. Me gustaría ir a ver la final, sé que es muy difícil por el tema del trabajo, pero no pierdo la ilusión”, tiró el ídolo de Cipo.

La cábala de los Sambueza

En Neuquén decir Sambueza es, de algún modo, decir River. Paola, la hermana de Rubens, famoso ex jugador del club, se desempeña como periodista deportiva y hace un año ejerce con buen suceso en esta capital. Con su simpatía habitual contó: “Fue un partido para el infarto, pero ‘es River’ y en la era Gallardo estos son los triunfos que más se disfrutan. Tenemos un grupo con mi familia y en la previa todos mandamos buenas energías, sin dudas sirvieron”, reveló la zapalina.

El Millo dio el golpe, Rayo feliz

El destacado boxeador Mauro Godoy contó que el gran triunfo lo agarró volviendo de Bariloche. “Lo escuché por radio, la verdad fue emocionante, porque se sufrió y sacó chapa de campeón. ¡Hay que dar vuelta un resultado así en Brasil”, resaltó orgulloso el Rayo.

La banda neuquina, de fiesta.

El reclamo de Gremio, la sanción a Gallardo y el gran recibimiento

Como héroes

Una multitud de hinchas recibió ayer al plantel de River en su regreso a Buenos Aires tras haberse clasificado a la final de la Copa Libertadores.

Gremio reclama los puntos

Néstor Hein, director jurídico de Gremio, admitió que hicieron el reclamo en la Conmebol por la presencia de Gallardo en el vestuario. En principio no prosperaría pero el DT sería sancionado.

Pity: “Estaba convencido”

El héroe de River, Pity Martínez, aseguró que estaba “convencido de que lo iba a meter”, al penal que le dio el triunfo a River.