Defensa polémica

“Las acusaciones son ridículas. Por lo que yo sé, estuvo en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el chico, 14. Uno se pregunta dónde estaban los padres de ese joven, uno se pregunta si el joven no sabía qué era lo que iba a pasar. No sé vos, pero en mi juventud nunca estuve en situaciones así. Nunca. Siempre supe lo que podía llegar a suceder. Tenés que estar alerta del lugar al que van a conducir los hechos”, expresó el ex The Smiths en una nota publicada por al portal alemán Spiegel Online en el marco de la promoción de su nuevo disco, Low In High School, lanzado el viernes.

“No me suena muy creíble, me parece que a Kevin Spacey lo están atacando innecesariamente”, añadió.

Aunque aclaró que condena la violencia sexual contra cualquier persona, Morrissey cree que a veces “la persona a la que se refiere como víctima está simplemente decepcionada”.

La situación de Spacey podría complicar si avanza en la Justicia la denuncia de la periodista Heather Unruh, quien aseguró ante la Policía que el actor abusó sexualmente de su hijo en un restaurante en 2016.

“Ridículo”: Para Morrissey, las acusaciones contra Spacey son innecesarias y absurdas.

Una mano para Weinstein

Morrissey también fue condescendiente con Harvey Weinstein, acusado de hacer castings sábana y de abuso sexual por distintas figuras de Hollywood.

Consultado sobre si seguía los debates que desató ese caso, el cantante contestó: “Sí, pero luego se convirtió en una obra de teatro. Todos a la vez son culpables. Cualquiera que alguna vez le haya dicho a otra persona ‘me gustás’ de repente está siendo acusado de acoso sexual. Si no puedo decirle a nadie que me gusta, ¿cómo podría saberlo? Por supuesto, hay casos extremos, la violación es desagradable, cada ataque físico es repulsivo. Pero tenemos que verlo en términos relativos. De lo contrario, cada persona en este planeta es culpable”.