A las piñas y ¡patadas!: un boxeador se enojó con su rival, lo agredió y fue descalificado

El hecho ocurrió en una velada de Boxeo en el Auditorio Municipal de Tijuana, México. La sanción que evalúa el comisión local.

Tijuana fue el escenario de una situación insólita que protagonizó un boxeador durante una velada que había tenido grandes combates y prometía un cierre espectacular en el Auditorio Municipal de Tijuana . La noche de boxeo recorrió el mundo, pero por un video viral que protagonizó un boxeador durante un combate, que derivó en su descalificación.

El profesionalismo de Ángel " Tashiro " Fierro quedó a un costado del combate luego de una inentendible reacción en el tercer round de un combate parejo, pero donde su rival Abraham "Bombi" Cordero estaba ganando protagonismo en el ring . Luego de un intercambio de golpes donde Fierro fue el más perjudicado por la precisión de su rival, la pelea tuvo que ser frenada.

La tensión fue subiendo de a poco, a punto tal que el mexicano Tashiro tuvo un ataque de ira y realizó una maniobra ilega l del boxeo. Es que la en el medio del combate y durante un tránsito habitual de una pelea de boxeo, el árbitro se posicionó en medio de ambos pugiles pidiendo un freno momentáneo del combate. Sin embargo Fierro no obedeció y fue a buscar con golpes a su rival.

Patada boxeador

Lo llamativo de su ira es que en el medio del enojo le pegó una patada a su rival a la altura del abdomen, yendo en contra de las normas que tiene el deporte. Debido a esto fue descalificado.

“Fíjate que fue una lástima porque esta noche había sido una noche de muy buenas peleas, la verdad es que hubo muy buena respuesta del público. Todo estaba sensacional y de repente me sorprendió este acto que hizo Tashiro, la verdad es que no tiene calificativo”, reveló Diego El Pelucho Morales, presidente de la comisión local, en diálogo con El Imparcial.

A su vez, dijo: “Actuamos bajo reglamento en la decisión. El próximo martes es cuando tendremos la junta semanal y vamos a examinar el caso, pero sí, viene una fuerte suspensión para este muchacho”.