Apasionante: además de la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia, cómo quedó el reducido de la PN

El elenco chubutense disputará la instancia decisiva soñando con el ascenso a la máxima categoría: también se definieron los siete duelos del minitorneo eliminatorio.

Gimnasia de Mendoza derrotó 1-0 a Defensores de Belgrano en la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional y se clasificó a la final por el ascenso directo a la Liga Profesional . Con este resultado, el equipo cuyano se aseguró el primer puesto del grupo y enfrentará a Deportivo Madryn , líder de la Zona A, en el partido decisivo: será la segunda vez consecutiva que el Lobo disputa una final por el ascenso, luego de caer el año pasado ante San Martín de San Juan en el Reducido.

El equipo de Marcelo Broggi llegaba dependiendo de sí mismo: una victoria lo colocaba automáticamente en la instancia decisiva, sin importar los resultados de Estudiantes de Caseros, Deportivo Morón o Estudiantes de Río Cuarto . La presión era alta, especialmente por el acecho del Pincha, que estaba a solo dos puntos y con mejor diferencia de gol. Sin embargo, la derrota temprana del conjunto bonaerense ante Mitre simplificó el panorama.

El héroe de la jornada fue Fermín Antonini, quien a los 30 minutos del segundo tiempo marcó el único gol del partido con un potente zurdazo desde fuera del área. El tanto desató la euforia en el estadio y selló el pase a la final para un equipo que mostró solidez en el momento más importante. Con esta conquista, el volante oriundo de General Villegas se convirtió en héroe.

El entrenador Ariel Broggi no ocultó su emoción tras el triunfo y elogió el compromiso de sus jugadores. “Me saco el sombrero por este plantel. Venimos de disputar una final el año pasado y ahora volvemos a estar ahí. Se dijeron muchas cosas injustas, pero acá están los hechos: estamos en la final y vamos a jugarla con nuestras armas”, declaró el técnico. Gimnasia, ahora, buscará su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Cómo quedaron los cruces del reducido

Por otro lado, también quedó definido el reducido, que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional: serán 14 los cuadros que competirán en un apasionante formato eliminatorio, con cruces ya confirmados, aunque los días y horarios todavía están a definir.