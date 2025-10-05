"Ayudín" para Barracas Central: qué pasó contra Estudiantes

El Guapo igualó 1 a 1 con el Pincha y se mantiene en los primeros puestos de su zona y en puestos de Sudamericana.

Pasa casi todas las fechas. No es nuevo, no sorprende, pero no por eso deja de ser noticia y un hecho lamentable para la salud del fútbol argentino. Una vez más, Barracas Central se vio beneficiado por decisiones arbitrales . Esta vez el perjudicado fue Estudiantes de La Plata, equipo contra el que empató 1 a 1 en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El tanto del empate que marcó Jonathan Candia, en el arranque del segundo tiempo, tuvo una acción previa inmediata en la que Facundo Bruera le mete un planchazo muy claro a Facundo Rodríguez. La repetición no deja lugar a dudas, pero tanto el árbitro Nazareno Arasa como José Carreras desde el VAR dijeron que el gol valió.

BARRACAS LLEGÓ AL EMPATE Muslera no pudo sacarla y Candia apareció de cabeza para poner el 1 a 1 ante Estudiantes, que reclamó una falta previa de Bruera. Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite … pic.twitter.com/PlguEBZ9sA

Pero no fue la única jugada de un claro error arbitral, sino que el club cuyo estadio lleva el nombre del presidente de la AFA, donde uno de sus hijos (Matías) es presidente y otro hijo (Iván) es jugador, también zafó de la derrota.

Es que tanto el juez de línea como desde el VAR, le anularon un gol a Thiago Palacios por un supuesto fuera de juego de Guido Carrillo que no existió.

Embed El chequeo del VAR en el gol anulado a Estudiantes ante Barracas Central



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Q83uOXaY04 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

De fondo también se da el conflicto abierto entre la conducción de AFA y Juan Sebastián Verón, quien se ha manifestado en contra de la gestión de Tapia y compañía por diferentes motivos en reiteradas oportunidades. Claro que "la Bruja" también tiene su talón de Aquiles con el ingreso de capitales privados en el club, algo que hasta ahora le salió muy mal con la llegada poco clara del controversial empresario Foster Gillett.

El antecedente inmediato

En la fecha anterior, Barracas había sido beneficiado por una barbaridad arbitral.

Fue contra Belgrano de Córdoba, cuando Adrián Franklin desde el VAR y Cristian Gariano en el campo de juego le anularon un gol increíble a la visita.

El Guapo se benefició claramente en el partido contra Belgrano, donde Gariano decidió anular un gol por supuesta falta previa de Franco Jara.

La jugada, que culminó con gol de Nicolás "Uvita" Fernández, no resiste análisis. Una vez más queda a la vista la flagrancia con la que los jueces deciden partidos cobrando cosas que no pasaron.

El delantero de Belgrano había disputado el balón en forma lícita y no había ninguna razón para cobrar nada. El balón salió hacia atrás y su compañero Fernández la mandó a guardar Desde el VAR, Adrián Franklin llamó a Gariano y este cambió la decisión original, anulando el tanto del Pirata, que perdía 1 a 0 en el primer tiempo ante Belgrano.