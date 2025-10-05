Un paseo: Boca pasó por arriba a Newell's y es líder de su zona

El Xeneize, que venía de casi un mes sin victorias, goleó 5-0 a la Lepra y escaló al primer puesto de su grupo en el Torneo Clausura.

Boca dejó una muy buena imagen, fue contundente y apabulló por 5-0 a Newell's en casa : sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, el Xeneize encontró el funcionamiento colectivo que le venía faltando y fue muy superior a un rival que se cayó a pedazos luego del primer tanto. Con los tres puntos, algo que no lograba desde el mes pasado, el cuadro azul y oro escaló a la primera posición del grupo A , con 17 unidades -comparte la punta con Unión, Barracas y Estudiantes-, y es líder de la tabla anual.

Un Boca apremiado por su situación futbolística saltó al campo de juego a comerse a su rival, con la lluvia de fondo: Newell's apostó por replegarse y aguardar por un eventual contraataque, pero le permitió al Xeneize acercarse de manera peligrosa a su arco. De hecho, en la primera acción de riesgo, el local golpeó: Juan Barinaga condujo de gran manera y lanzó un centro preciso a la cabeza de Milton Giménez, que estampó el 1-0.

APARECIÓ MILTON PARA EL 1-0 DE BOCA Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para abrir el partido ante Newell's

Si bien sacó el pie del acelerador, el equipo comandado por Claudio Úbeda -ante la ausencia de Miguel Ángel Russo por motivos de salud- dominó en todo momento y jugó con la desesperación del rival teniendo la pelota. Cuando la Lepra se había acercado unos metros, el delantero ex Banfield selló su doblete: arrancó la acción tras otro lindo pase de Barinaga, se le cedió el balón a Miguel Merentiel, quien reventó el palo, y capitalizó el rebote.

DOBLETE DE MILTON Giménez capturó el rebote tras el remate de Merentiel para el 2-0 de Boca ante Newell's



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Los dirigidos por el Ogro Fabbiani no reaccionaron en absoluto: quedaron groggy tras los dos tantos y cada ataque del anfitrión era una daga. Pasada la media hora del encuentro, a los de La Ribera les alcanzó incluso para ampliar diferencias: Alan Velasco le pegó desde media distancia, Juan Espínola contuvo, Giménez buscó su hat-trick, el arquero volvió a salvar su valla y Ayrton Costa definió ante la pasividad rosarina.

LLEGÓ EL TERCERO DE BOCA Ayrton Costa tomó el rebote tras una dobleta atajada de Espínola para el 3-0 ante Newell's



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

En el arranque del complemento, Boca siguió jugando con comodidad frente a un Newell's que volvió a la cancha completamente dormido. El autor de los primeros dos goles del Xeneize apareció solo ante el golero, que lo atoró bien, y debió tocar atrás para Velasco: el volante ofensivo tiró el centro y Brian Aguirre acabó anotando el cuarto del local para cumplir con la ley del ex. Por supuesto, no celebró el gol y les pidió disculpas a los hinchas de la Lepra.

LEY DEL EX Y GOLEA BOCA Brian Aguirre la empujó en la línea para el 4-0 ante Newell's



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

El guardameta, que venía siendo de lo mejor de la visita pese al espanto del equipo santafesino, cometió un error garrafal en una acción que culminó en el quinto tanto del cuadro azul y oro: Lautaro Blanco trepó por el costado izquierdo, Luciano Lollo no lo presionó y, prácticamente sin oposición, disparó de manera rasante. A Espínola, el único que se salvaba del aplazo, la pelota le pasó por entre las piernas.

ZAPATAZO DE BLANCO PARA EL QUINTO DE BOCA El lateral sacó un zurdazo inatajable para el 5-0 sobre Newell's



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Éver Banega tuvo vergüenza deportiva y exigió a Agustín Marchesín con una ejecución lejana, acaso la única chance de los rosarinos en todo el cotejo. A esas alturas, la Bombonera era una fiesta: los hinchas no pararon de cantar y sumaron algunos "ole" ante los toques del local en la mitad del terreno. Incluso, el improvisado DT se dio el lujo de otorgarles minutos al Changuito Zeballos y a Ander Herrera, con una larga inactividad.

El artillero surgido de las inferiores de Boca se perdió una chance clara ante el paraguayo, que desvió su intento al córner. En el tiro de esquina, Leandro Paredes -que la semana que viene no estará presente tras su convocatoria con la Selección Argentina- realizó un venenoso envío aéreo que Rodrigo Battaglia no llegó a desviar. El Xeneize, que venía cuestionado, no dejó dudas: consiguió un inapelable triunfo que lo ubica en lo más alto de su grupo.

La síntesis de Boca-Newell's

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Fabian Noguera y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Alineación definida

Así formamos para visitar a Boca desde las 19:00 en Buenos Aires.
#VamosNewells



— Newell's Old Boys (@Newells) October 5, 2025

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Goles: Milton Giménez (7' y 24'), Ayrton Costa (32'), Brian Aguirre (50'), Lautaro Blanco (59').

Transmisión: TNT Sports.