Decisión tomada: el nuevo borrado en Boca que se irá del club

El cuerpo técnico y la dirigencia marginaron a otro jugador, que no apareció en la última convocatoria ni participó de las prácticas de fútbol.

Frank Fabra ya no cuenta en Boca . El colombiano, que durante años fue protagonista en el lateral izquierdo, quedó oficialmente marginado del plantel profesional y ni siquiera fue convocado para el partido ante Newell’s en La Bombonera .

La decisión de Claudio Úbeda confirmó lo que ya venía cocinándose desde hace semanas: Fabra está fuera de la consideración, y su ciclo en el club llegó a su fin.

Aunque su salida se veía venir, el paso definitivo se dio con la publicación de la nómina para enfrentar a la Lepra: Fabra no apareció. No por una molestia física, ni por una sanción. Simplemente, porque ya no está en los planes . El lateral viene arrastrando una serie de flojos rendimientos, y desde su última titularidad frente a Atlético Tucumán por Copa Argentina —partido que terminó en eliminación— no volvió a pisar el campo.

Fabra venía siendo convocado por Miguel Ángel Russo y mantenía cierta presencia en el banco, aunque sin minutos. Pero con la llegada del “Sifón” Úbeda como técnico interino, ni eso. En la práctica de fútbol previa al cruce con Newell’s, el DT ya había dado pistas: no lo probó ni con los suplentes, y en su lugar apareció Malcom Braida… como lateral izquierdo.

Fabra-Portada.jpg

El caso Braida es sintomático. Volante por naturaleza, se reconvirtió para cubrir un hueco que dejó Fabra al ser marginado y que ya había comenzado a desarmarse con la salida de Marcelo Saracchi, cedido al Celtic. Hoy, Boca no tiene laterales zurdos de recambio: solo cuenta con Lautaro Blanco como titular, y detrás de él, improvisación. Braida pasó de competir en la mitad de la cancha a pelear por un puesto en la defensa, señal clara de que el ciclo de Fabra terminó.

El contrato de Fabra vence en diciembre y todo indica que no volverá a vestir la camiseta azul y oro. En Boca ya hubo antecedentes similares: cuando el club decidió cerrar etapas, muchos jugadores dejaron de aparecer en listas y entrenamientos. El colombiano, que llegó en 2016, ganó múltiples títulos locales, fue parte de la Selección Colombia, y tuvo etapas de alto rendimiento. Pero su final está marcado por irregularidades y una baja notable en su nivel futbolístico.

Boca se prepara para enfrentar a Newell's

Boca recibirá este domingo a Newell's, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez en más de un mes.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Boca atraviesa un muy flojo momento, ya que acumula tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs. En sus últimos tres encuentros, el “Xeneize”, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que en la fecha 10 cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia.